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Новости

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»

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Новости

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги «У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Ситуация
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало большеПока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
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Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше
Ситуация

Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят

Новости

«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам

На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов

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Новости

«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов

«Я подала в суд на систему распознавания лиц»
Личный опыт
«Я подала в суд на систему распознавания лиц»Алена Попова — о том, почему не стоит пользоваться приложениями, где ищут вашего клона среди знаменитостей
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«Я подала в суд на систему распознавания лиц»
Личный опыт

«Я подала в суд на систему распознавания лиц» Алена Попова — о том, почему не стоит пользоваться приложениями, где ищут вашего клона среди знаменитостей

Новости

Сайт о домогательствах депутата Слуцкого

На ресурсе опубликованы обращения в прокуратуру и Госдуму, а также цитаты парламентариев о харассменте

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Новости

Сайт о домогательствах депутата Слуцкого На ресурсе опубликованы обращения в прокуратуру и Госдуму, а также цитаты парламентариев о харассменте

Новости

У Госдумы снова задержали активистку с картонным депутатом Слуцким

Столичные власти уже четыре раза отказались согласовать акцию против домогательств в Госдуме

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Новости

У Госдумы снова задержали активистку с картонным депутатом Слуцким Столичные власти уже четыре раза отказались согласовать акцию против домогательств в Госдуме