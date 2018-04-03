Новости
Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги
«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»
Новости
Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги «У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»
Ситуация
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало большеПока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Ситуация
Работу над законом о домашнем насилии отложили. Хотя на карантине жертв стало больше Пока во всем мире борются со всплеском насилия в семьях, в России в него не верят
Новости
«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам
На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов
Новости
«Как менять?»: В Москве пройдет фестиваль Inliberty и Change.org, посвященный социальным переменам На нем пройдут лекции социологов, предпринимателей и гражданских активистов
Личный опыт
«Я подала в суд на систему распознавания лиц»Алена Попова — о том, почему не стоит пользоваться приложениями, где ищут вашего клона среди знаменитостей
Личный опыт
«Я подала в суд на систему распознавания лиц» Алена Попова — о том, почему не стоит пользоваться приложениями, где ищут вашего клона среди знаменитостей
Новости
Сайт о домогательствах депутата Слуцкого
На ресурсе опубликованы обращения в прокуратуру и Госдуму, а также цитаты парламентариев о харассменте
Новости
Сайт о домогательствах депутата Слуцкого На ресурсе опубликованы обращения в прокуратуру и Госдуму, а также цитаты парламентариев о харассменте
Новости
У Госдумы снова задержали активистку с картонным депутатом Слуцким
Столичные власти уже четыре раза отказались согласовать акцию против домогательств в Госдуме
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