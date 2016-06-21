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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько москвичей не смогли выехать из России в 2018 году из-за долгов

Из них 35 тысяч — должники по алиментам

Сколько москвичей не смогли выехать из России в 2018 году из-за долгов

Обязать родителей содержать детей-студентов

Даже если они трудоспособные

Обязать родителей содержать детей-студентов

Сколько россиян не могут выехать из страны из-за долгов перед банками

Средний долг составляет 377 тысяч рублей

Сколько россиян не могут выехать из страны из-за долгов перед банками

Лишить должников по алиментам права на отсрочку от армии

Инициатива уже получила положительный отзыв от правительства

Лишить должников по алиментам права на отсрочку от армии

Освободить от алиментов мужчин с детьми в новой семье

Предлагается также выплачивать подобие материнского капитала женщинам, которые родили и отдали ребенка государству

Освободить от алиментов мужчин с детьми в новой семье

Сколько россияне задолжали по алиментам

Взыскание алиментов — наиболее распространенная категория дел в сфере семейного законодательства

Сколько россияне задолжали по алиментам

Повышение пенсий, предсказания Чубайса и закон о биологической безопасности

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Повышение пенсий, предсказания Чубайса и закон о биологической безопасности

Приставам разрешили самостоятельно задерживать должников по алиментам

Предполагается, что это упростит привлечение их к ответственности

Приставам разрешили самостоятельно задерживать должников по алиментам

Приставам разрешат самостоятельно задерживать должников по алиментам

Сейчас для этого приходится привлекать полицию

Приставам разрешат самостоятельно задерживать должников по алиментам

Дети скрывающихся алиментщиков смогут получать пенсию по потере кормильца

Соответствующие поправки в действующий закон внесли в правительстве

Дети скрывающихся алиментщиков смогут получать пенсию по потере кормильца

Ввести уголовную ответственность за сокрытие доходов алиментщиков

С предложением выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко

Ввести уголовную ответственность за сокрытие доходов алиментщиков

На что живут матери-одиночки
На что живут матери-одиночки Молодая мать — о том, как она растит ребенка без официальной работы и алиментов
На что живут матери-одиночки

На что живут матери-одиночки
Молодая мать — о том, как она растит ребенка без официальной работы и алиментов

Статью о побоях исключили из Уголовного кодекса

Уголовной ответственности за побои не будет, если преступление совершено впервые

Статью о побоях исключили из Уголовного кодекса