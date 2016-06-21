Сколько москвичей не смогли выехать из России в 2018 году из-за долгов
Из них 35 тысяч — должники по алиментам
Сколько россиян не могут выехать из страны из-за долгов перед банками
Средний долг составляет 377 тысяч рублей
Лишить должников по алиментам права на отсрочку от армии
Инициатива уже получила положительный отзыв от правительства
Освободить от алиментов мужчин с детьми в новой семье
Предлагается также выплачивать подобие материнского капитала женщинам, которые родили и отдали ребенка государству
Сколько россияне задолжали по алиментам
Взыскание алиментов — наиболее распространенная категория дел в сфере семейного законодательства
Повышение пенсий, предсказания Чубайса и закон о биологической безопасности
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Приставам разрешили самостоятельно задерживать должников по алиментам
Предполагается, что это упростит привлечение их к ответственности
Приставам разрешат самостоятельно задерживать должников по алиментам
Сейчас для этого приходится привлекать полицию
Дети скрывающихся алиментщиков смогут получать пенсию по потере кормильца
Соответствующие поправки в действующий закон внесли в правительстве
Ввести уголовную ответственность за сокрытие доходов алиментщиков
С предложением выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко
На что живут матери-одиночки Молодая мать — о том, как она растит ребенка без официальной работы и алиментов
Статью о побоях исключили из Уголовного кодекса
Уголовной ответственности за побои не будет, если преступление совершено впервые