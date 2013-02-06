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Новости

Взлом General Motors, обвал прибыли «Яндекса» и интервью с Чичваркиным

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Взлом General Motors, обвал прибыли «Яндекса» и интервью с Чичваркиным Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес
Истории
Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнесGame Insight в Вильнюсе, Double B в Праге, PRUFFI в Тель-Авиве — The Village выясняет, кто и как перебирается за рубеж
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Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес
Истории

Карта новой эмиграции: куда бежит российский бизнес Game Insight в Вильнюсе, Double B в Праге, PRUFFI в Тель-Авиве — The Village выясняет, кто и как перебирается за рубеж

Новости

Российский разработчик мобильных игр Game Insight переезжает в Литву

Компания идёт на этот шаг по нескольким причинам, среди которых и та, что в глазах потенциальных инвесторов и частных фондов штаб-квартира в Москве несет большие риски.

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Новости

Российский разработчик мобильных игр Game Insight переезжает в Литву Компания идёт на этот шаг по нескольким причинам, среди которых и та, что в глазах потенциальных инвесторов и частных фондов штаб-квартира в Москве несет большие риски.

Новости

Разработчика игр Game Insight оценили в $550 млн

Фонд Игоря Мацанюка IMI.VC вложил в компанию 425 млн

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Новости

Разработчика игр Game Insight оценили в $550 млн Фонд Игоря Мацанюка IMI.VC вложил в компанию 425 млн