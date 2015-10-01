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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фрукты с косточками: Что покупать на рынках в июне?
Фрукты с косточками: Что покупать на рынках в июне? Вишня, узбекские абрикосы, волгоградские помидоры и другие сезонные продукты
Фрукты с косточками: Что покупать на рынках в июне?

Фрукты с косточками: Что покупать на рынках в июне?
Вишня, узбекские абрикосы, волгоградские помидоры и другие сезонные продукты

Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России

Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей

Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России

В Москве открылся четвертый магазин AllFoods

В новом магазине теперь есть кулинария и кондитерский отдел

В Москве открылся четвертый магазин AllFoods

В Москве откроется третий магазин AllFoods

Первые две точки располагаются на Патриарших прудах и в «Москва-Сити»

В Москве откроется третий магазин AllFoods

Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»

Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»
Главные гастрономические события этой недели

В «Москва-Сити» открылась продуктовая лавка AllFoods

Совладельцем AllFoods является Ginza Project

В «Москва-Сити» открылась продуктовая лавка AllFoods

На Патриарших прудах открылась продуктовая лавка AllFoods

В продаже — еда в тюбиках (500 рублей), ряженка (88 рублей), молоко (от 39 рублей), французский паштет Les Ducs de Gascogne (233 рубля) и миндальное молоко Mylk (300 рублей)

На Патриарших прудах открылась продуктовая лавка AllFoods