Фрукты с косточками: Что покупать на рынках в июне? Вишня, узбекские абрикосы, волгоградские помидоры и другие сезонные продукты
Фрукты с косточками: Что покупать на рынках в июне? Вишня, узбекские абрикосы, волгоградские помидоры и другие сезонные продукты
Ginza Project откроет 30 магазинов AllFoods по всей России
Инвестиции в проект составят около 750 миллионов рублей
В Москве открылся четвертый магазин AllFoods
В новом магазине теперь есть кулинария и кондитерский отдел
В Москве откроется третий магазин AllFoods
Первые две точки располагаются на Патриарших прудах и в «Москва-Сити»
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели
На Патриарших прудах открылась продуктовая лавка AllFoods
В продаже — еда в тюбиках (500 рублей), ряженка (88 рублей), молоко (от 39 рублей), французский паштет Les Ducs de Gascogne (233 рубля) и миндальное молоко Mylk (300 рублей)