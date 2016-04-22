Сайт о недооцененных модернистских зданиях Москвы
Архитектура оттепели в проекте «Гаража» и Readymag
Beat Film Festival объявил совместную программу с институтом «Стрелка»
В ее рамках на фестивале покажут фильмы о Реме Колхасе, Стокгольме и Джейн Джекобс
Лучшие архитектурные бюро, проектирующие в Москве
Рейтинг составлен по результатам опроса 24 специалистов в сфере архитектуры
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания? The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения