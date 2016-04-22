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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сайт о недооцененных модернистских зданиях Москвы

Архитектура оттепели в проекте «Гаража» и Readymag

Сайт о недооцененных модернистских зданиях Москвы

Beat Film Festival объявил совместную программу с институтом «Стрелка»

В ее рамках на фестивале покажут фильмы о Реме Колхасе, Стокгольме и Джейн Джекобс

Beat Film Festival объявил совместную программу с институтом «Стрелка»

Лучшие архитектурные бюро, проектирующие в Москве

Рейтинг составлен по результатам опроса 24 специалистов в сфере архитектуры

Лучшие архитектурные бюро, проектирующие в Москве

«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания? The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?

«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?
The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения