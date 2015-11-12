«Мосхозторгу» грозит банкротство
Проблемы ретейлера начались с лета и связаны с дорогой арендой в топовых локациях
«Мосхозторгу» грозит банкротство Проблемы ретейлера начались с лета и связаны с дорогой арендой в топовых локациях
Фонд кино подал крупнейший иск к кинокомпании Enjoy Movies
Его сумма составила почти 113 миллионов рублей
Фонд кино подал крупнейший иск к кинокомпании Enjoy Movies Его сумма составила почти 113 миллионов рублей
Суд обязал Навального удалить расследование о коррупции в Росгвардии
Арбитражный суд удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов»
Суд обязал Навального удалить расследование о коррупции в Росгвардии Арбитражный суд удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов»
Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги
Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей
Телецентр «Останкино» через суд потребовал от Первого канала вернуть долги Общая задолженность телеканала и его подрядчиков оценивается в миллиард рублей
Российский суд впервые признал криптовалюту имуществом
Инстанция разрешила взыскать биткоины с признанного банкротом должника
Российский суд впервые признал криптовалюту имуществом Инстанция разрешила взыскать биткоины с признанного банкротом должника
В Арбитраж подали первый иск из-за блокировок Роскомнадзора
Потерпевший убытки бизнесмен требует от регулятора 5 миллионов рублей
В Арбитраж подали первый иск из-за блокировок Роскомнадзора Потерпевший убытки бизнесмен требует от регулятора 5 миллионов рублей
«Формула кино» потребовала от сервиса «Киноход» вернуть 66 миллионов рублей
Ранее компания занималась онлайн-продажей билетов сети
«Формула кино» потребовала от сервиса «Киноход» вернуть 66 миллионов рублей Ранее компания занималась онлайн-продажей билетов сети
Суд отказал во взыскании криптовалюты с должника
Московский арбитраж не признал ценность биткоинов в вопросе конфискации
Суд отказал во взыскании криптовалюты с должника Московский арбитраж не признал ценность биткоинов в вопросе конфискации
В Мосарбитраже раскрыли схему махинаций с судебными приказами
Шестеро участников группировки обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере
В Мосарбитраже раскрыли схему махинаций с судебными приказами Шестеро участников группировки обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Сервис проката автомобилей Hertz уходит из России
Решение связано с конкуренцией со стороны каршеринговых сервисов
Сервис проката автомобилей Hertz уходит из России Решение связано с конкуренцией со стороны каршеринговых сервисов
Кинотеатр «35 мм» оспорил в суде выселение из здания
Ранее арендодатель ограничил сотрудникам кинотеатра доступ в помещение
Кинотеатр «35 мм» оспорил в суде выселение из здания Ранее арендодатель ограничил сотрудникам кинотеатра доступ в помещение
Суд направил на новое рассмотрение дело бизнес-парка IKEA в Химках
Тяжба между IKEA и предприятием «Химки-Молжаниново» будет продолжена
Суд направил на новое рассмотрение дело бизнес-парка IKEA в Химках Тяжба между IKEA и предприятием «Химки-Молжаниново» будет продолжена
Альфа-банк и банк РПЦ заключили мировое соглашение по иску на 10,5 миллиарда рублей
Судебное делопроизводство прекращено
Альфа-банк и банк РПЦ заключили мировое соглашение по иску на 10,5 миллиарда рублей Судебное делопроизводство прекращено
С «Трансаэро» взыскали 778 миллионов рублей в пользу дочерней компании «Аэрофлота»
Основной долг компании составляет 583,4 миллиона рублей, остальное — проценты и пени
С «Трансаэро» взыскали 778 миллионов рублей в пользу дочерней компании «Аэрофлота» Основной долг компании составляет 583,4 миллиона рублей, остальное — проценты и пени
Компания «Победа» подала иск к «Новой газете» на 2 миллиона рублей
Ответчиком по делу указана Анастасия Егорова
Компания «Победа» подала иск к «Новой газете» на 2 миллиона рублей Ответчиком по делу указана Анастасия Егорова
Суд вернул правозащитникам иск к Google по «праву на забвение»
Иск возвращён из-за нарушения порядка урегулирования спора с ответчиком
Суд вернул правозащитникам иск к Google по «праву на забвение» Иск возвращён из-за нарушения порядка урегулирования спора с ответчиком
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали арбитражный суд и детский сад (обновлено)
Сейчас в зданиях работают кинологи
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали арбитражный суд и детский сад (обновлено) Сейчас в зданиях работают кинологи
Арбитражный суд оштрафовал adidas на 200 тысяч рублей
ООО «Адидас» уже подало жалобу на решение суда
Арбитражный суд оштрафовал adidas на 200 тысяч рублей ООО «Адидас» уже подало жалобу на решение суда
«Аэрофлот» получит от «Трансаэро» 5,3 миллиарда рублей
Деньги постановил взыскать Арбитражный суд Москвы
«Аэрофлот» получит от «Трансаэро» 5,3 миллиарда рублей Деньги постановил взыскать Арбитражный суд Москвы
«РЖД» уличили в нарушениях при закупке меховых изделий на полмиллиарда рублей
Таким образом, суд подтвердил решение ФАС, вынесенное по жалобе меховой фабрики «Белка»