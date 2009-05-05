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Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года

Зрители от первого лица узнают о конце войны и увидят недоступные архивные записи

Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года

В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей

Показ будет бесплатным

В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей

Москвичам предложили передать семейные реликвии в Главархив

Все вещи примут на основе договора дарения

Москвичам предложили передать семейные реликвии в Главархив

Telegram разрешил пользователям архивировать чаты

Обновления позволят проще делиться сообщениями и стикерами, а также следить за друзьями, которые онлайн

Telegram разрешил пользователям архивировать чаты

Музей ГУЛАГа покажет бесплатные спектакли о репрессиях

Их поставят молодые режиссеры в рамках проекта «Театральная лаборатория»

Музей ГУЛАГа покажет бесплатные спектакли о репрессиях

Музей ГУЛАГа поможет найти данные о репрессированных родственниках

На базе музея открыли центр документации с открытым доступом к архивам

Музей ГУЛАГа поможет найти данные о репрессированных родственниках

В Москве пройдет документальная выставка о сталинских репрессиях

Посетителям покажут документы о периоде «Большого террора»

В Москве пройдет документальная выставка о сталинских репрессиях

На сайте мэрии Москвы обновился сервис архивных справок

Теперь запросы можно оформлять в личном кабинете

На сайте мэрии Москвы обновился сервис архивных справок

Главное архивное управление Москвы возобновляет работу читальных залов

В фондах хранилища можно найти документы по истории города и метрические книги

Главное архивное управление Москвы возобновляет работу читальных залов

Новый сайт журнала «Доски» Для всех тех кто хотел узнать историю российского сноубординга и скейтбординга, как это было в самом начале пути, журнал Доски запустил свой новый сайт. Наконец отцифрованы архивные материалы и на сайте выложено более 400 постов. Это не просто история журнала Доски (который отметит десятилетие в следующем году) , это история skate & snow России. Наши прорайдеры, наши фотографы, наши...

Новый сайт журнала «Доски»

Золотыми чернилами на пальмовых листьях, Катманду Здесь, в Катманду, я пришёл на встречу с руководителем танцевально-драматической труппы. Руководитель кружка был взъерошен, полноват и похож на таксиста, угостил меня чаем и рассказал, как обстоят дела на самом деле. Мол, учит он сироток самым настоящим традиционным танцам и песням. Занимается этим столь давно, что многие из учеников уже тоже преподают в Колледже Национальных...

Золотыми чернилами на пальмовых листьях, Катманду