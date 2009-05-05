Новый сайт журнала «Доски» Для всех тех кто хотел узнать историю российского сноубординга и скейтбординга, как это было в самом начале пути, журнал Доски запустил свой новый сайт. Наконец отцифрованы архивные материалы и на сайте выложено более 400 постов. Это не просто история журнала Доски (который отметит десятилетие в следующем году) , это история skate & snow России. Наши прорайдеры, наши фотографы, наши...