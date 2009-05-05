Facebook разрешил скрывать старые публикации По одной или с помощью фильтра
Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года
Зрители от первого лица узнают о конце войны и увидят недоступные архивные записи
Студия Зыгаря выпустила документальный проект о весне 1945 года Зрители от первого лица узнают о конце войны и увидят недоступные архивные записи
В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей
Показ будет бесплатным
В кинотеатре «Космос» покажут документалку о Москве, созданную по архивам жителей Показ будет бесплатным
Москвичам предложили передать семейные реликвии в Главархив
Все вещи примут на основе договора дарения
Москвичам предложили передать семейные реликвии в Главархив Все вещи примут на основе договора дарения
Telegram разрешил пользователям архивировать чаты
Обновления позволят проще делиться сообщениями и стикерами, а также следить за друзьями, которые онлайн
Telegram разрешил пользователям архивировать чаты Обновления позволят проще делиться сообщениями и стикерами, а также следить за друзьями, которые онлайн
Музей ГУЛАГа покажет бесплатные спектакли о репрессиях
Их поставят молодые режиссеры в рамках проекта «Театральная лаборатория»
Музей ГУЛАГа покажет бесплатные спектакли о репрессиях Их поставят молодые режиссеры в рамках проекта «Театральная лаборатория»
Музей ГУЛАГа поможет найти данные о репрессированных родственниках
На базе музея открыли центр документации с открытым доступом к архивам
Музей ГУЛАГа поможет найти данные о репрессированных родственниках На базе музея открыли центр документации с открытым доступом к архивам
В Москве пройдет документальная выставка о сталинских репрессиях
Посетителям покажут документы о периоде «Большого террора»
В Москве пройдет документальная выставка о сталинских репрессиях Посетителям покажут документы о периоде «Большого террора»
На сайте мэрии Москвы обновился сервис архивных справок
Теперь запросы можно оформлять в личном кабинете
На сайте мэрии Москвы обновился сервис архивных справок Теперь запросы можно оформлять в личном кабинете
Главное архивное управление Москвы возобновляет работу читальных залов
В фондах хранилища можно найти документы по истории города и метрические книги