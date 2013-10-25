Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café
Предложение открыть кофейню на Большой Дмитровке команде Good Enough сделал сам владелец Blum Аркадий Зельцер
Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café Предложение открыть кофейню на Большой Дмитровке команде Good Enough сделал сам владелец Blum Аркадий Зельцер
На Большой Дмитровке открылось кафе Blum
Открыл заведение ресторатор Аркадий Зельцер, а меню разрабатывал шеф-повар Артём Мартиросов
На Большой Дмитровке открылось кафе Blum Открыл заведение ресторатор Аркадий Зельцер, а меню разрабатывал шеф-повар Артём Мартиросов
Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебели Армянский ковёр, кресло нерастиражированного британского дизайнера, девочка-штопор, барные стулья из Азии — выбор Аркадия Зельцера
Выбор Аркадия Зельцера, владельца шоу-рума винтажной мебели Армянский ковёр, кресло нерастиражированного британского дизайнера, девочка-штопор, барные стулья из Азии — выбор Аркадия Зельцера
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.
Новое место: Пространство Dewar's Powerhouse На «Таганской» открылся Dewar's Powerhouse — клуб, ресторан, концертная площадка и продюсерский центр для молодых музыкантов.
The Burger Brothers открывают собственное кафе
В ближайшее время в районе «Маяковской» откроется полноценное кафе The Burger Brothers с пятью видами бургеров, завтраками и баром.