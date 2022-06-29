Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров
Utair разрешила перевозить до 10 домашних животных в салоне самолета. Другие авиакомпании ограничиваются тремя
ТАСС: Россия обсуждает полное открытие международного авиасообщения с середины августа
Россия возобновит авиасообщение с тремя странами с 1 августа (обновлено)
Улететь можно в Великобританию, Танзанию и Турцию
«Аэрофлот» отдаст основные маршруты «Победе». Цены на авиабилеты снизятся на треть
Также перевозчик избавится от отечественных самолетов
Utair сделает выпускникам скидку на билет в размере балла ЕГЭ
Улететь можно в любом направлении до конца года
Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы
Как говорится, обещанного три года ждут
«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено)
Но обратных билетов нет
«Победа» устроила распродажу июльских билетов по России
Можно самоизолироваться в Сочи за копейки
«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено)
С Azur Air улететь можно будет только в Сочи, а «Победа» снизит цены втрое
Валентина Матвиенко — о том, когда могут возобновиться международные рейсы
Всего лишь через год
Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено)
За границей остаются тысячи наших соотечественников
«Победа» приостановит все полеты — даже по России
Возможностей для путешествий становится все меньше
«МБХ»: Самолеты Сечина, Кадырова и Медведевой неоднократно летали в Европу во время эпидемии
Вплоть до середины марта
«Аэрофлот» разрешил бесплатно вернуть билеты в Италию и Израиль (обновление)
На рейсы в Германию, Испанию и Францию можно поменять маршрут и даты
На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер
С грузчиков Шереметьева сняли ответственность