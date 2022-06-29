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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Российским авиакомпаниям разрешили пользоваться закрытым воздушным коридором на юге

Российским авиакомпаниям разрешили пользоваться закрытым воздушным коридором на юге

Utair с 19 августа полностью отключит мобильные приложения для iOS и Android

Utair с 19 августа полностью отключит мобильные приложения для iOS и Android

Wizz Air возобновит полеты из Абу-Даби в Москву с 3 октября

Wizz Air возобновит полеты из Абу-Даби в Москву с 3 октября

Reuters: Авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Reuters: Авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

«Аэрофлот» начнет летать из Сочи в Дубай с 3 августа

«Аэрофлот» начнет летать из Сочи в Дубай с 3 августа

В России создадут рейтинг пунктуальности авиакомпаний

В России создадут рейтинг пунктуальности авиакомпаний

«Аэрофлот» начнет летать из Москвы в Пекин с 20 июля

«Аэрофлот» начнет летать из Москвы в Пекин с 20 июля

EgyptAir будет летать из Москвы в Каир десять раз в неделю

EgyptAir будет летать из Москвы в Каир десять раз в неделю

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные авиарейсы с 24 февраля
29 июня 2022

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные авиарейсы с 24 февраля

8 июня 2022

Авиакомпания iFly запустит рейсы из Москвы в города Дальнего Востока

Минтранс не рассматривает идею о новых сборах для авиапассажиров
обновлено26 мая 2022

Минтранс не рассматривает идею о новых сборах для авиапассажиров

13 мая 2022

Сайты российских авиакомпаний столкнулись с DDoS-атаками

В Турции создадут авиакомпанию для российских туристов
17 апреля 2022

В Турции создадут авиакомпанию для российских туристов

ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности
11 апреля 2022

ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности

Авиакомпания Air India отменила рейсы в Россию
6 апреля 2022

Авиакомпания Air India отменила рейсы в Россию

Россия и Венесуэла откроют чартерный рейс на остров Маргарита
22 марта 2022

Россия и Венесуэла откроют чартерный рейс на остров Маргарита

Авиакомпания «Россия» перевела самолеты в реестр страны
обновлено30 марта 2022

Авиакомпания «Россия» перевела самолеты в реестр страны

обновлено15 марта 2022

Сотрудника Росавиации уволили после заявления про санкции

обновлено5 марта 2022

«Победа» прекратит летать за рубеж с 8 марта

Самолетам каких стран запрещено летать над Россией
Список
28 февраля 2022

Самолетам каких стран запрещено летать над Россией

Ariana Afghan Airlines начнет летать из Москвы в Кабул
обновлено26 апреля 2022

Ariana Afghan Airlines начнет летать из Москвы в Кабул

S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта
25 февраля 2022

S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта

25 февраля 2022

Россия ограничила полеты британских самолетов

Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров
Цифра дня
16 ноября 2021

Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров

Авиакомпания Utair разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах
22 сентября 2021

Авиакомпания Utair разрешила перевозить кошек и собак на пассажирских креслах

Рейтинг
28 июня 2021

Какие российские авиакомпании чаще опаздывают

28 мая 2021

«РБК»: европейским авиакомпаниям разрешат прилетать в Россию в обход Беларуси

4 декабря 2020

«Победа» запустила рейс из Внуково во Внуково. Просто покружить над Москвой

8 октября 2020

Правительство обязало авиакомпании установить камеры в самолетах

Utair разрешила перевозить до 10 домашних животных в салоне самолета. Другие авиакомпании ограничиваются тремя
8 сентября 2020

Utair разрешила перевозить до 10 домашних животных в салоне самолета. Другие авиакомпании ограничиваются тремя

Сколько российские авиакомпании потеряли за последние полгода
Цифра дня
2 сентября 2020

Сколько российские авиакомпании потеряли за последние полгода

17 августа 2020

«Победа» запустила распродажу билетов по России

12 августа 2020

Турция запретила летать в страну с крупной ручной кладью

1 августа 2020

ТАСС: Россия обсуждает полное открытие международного авиасообщения с середины августа

Цифра дня
31 июля 2020

Сколько денег туриндустрия потеряла из-за коронавируса

Россия возобновит авиасообщение с тремя странами с 1 августа (обновлено)

Улететь можно в Великобританию, Танзанию и Турцию

Россия возобновит авиасообщение с тремя странами с 1 августа (обновлено)

«Аэрофлот» отдаст основные маршруты «Победе». Цены на авиабилеты снизятся на треть

Также перевозчик избавится от отечественных самолетов

«Аэрофлот» отдаст основные маршруты «Победе». Цены на авиабилеты снизятся на треть

Utair сделает выпускникам скидку на билет в размере балла ЕГЭ

Улететь можно в любом направлении до конца года

Utair сделает выпускникам скидку на билет в размере балла ЕГЭ

Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы

Как говорится, обещанного три года ждут

Пассажирам придется три года ждать деньги за не состоявшиеся из-за эпидемии рейсы

АТОР: Зарубежные рейсы откроют в лучшем случае в сентябре

В худшем — к концу года

АТОР: Зарубежные рейсы откроют в лучшем случае в сентябре

«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено)

Но обратных билетов нет

«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено)

S7 распродает билеты по России со скидкой до 50 %

Улететь получится до конца года

S7 распродает билеты по России со скидкой до 50 %

S7 разрешила семьям и друзьям вместе копить мили

Программу S7 Priority обновили

S7 разрешила семьям и друзьям вместе копить мили

«Победа» устроила распродажу июльских билетов по России

Можно самоизолироваться в Сочи за копейки

«Победа» устроила распродажу июльских билетов по России

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Спасибо «Победе»

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено)

С Azur Air улететь можно будет только в Сочи, а «Победа» снизит цены втрое

«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено)

Лучшие аэропорты мира

Два российских аэропорта вошли в топ-100

Лучшие аэропорты мира

Авиакомпании резко подняли стоимость билетов

Ценовым лидером стал Utair

Авиакомпании резко подняли стоимость билетов

Валентина Матвиенко — о том, когда могут возобновиться международные рейсы

Всего лишь через год

Валентина Матвиенко — о том, когда могут возобновиться международные рейсы

Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено)

За границей остаются тысячи наших соотечественников

Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено)

«Аэрофлот» сократил частоту рейсов по России

Компания перестраивается под сниженный спрос

«Аэрофлот» сократил частоту рейсов по России

«Победа» приостановит все полеты — даже по России

Возможностей для путешествий становится все меньше

«Победа» приостановит все полеты — даже по России

«МБХ»: Самолеты Сечина, Кадырова и Медведевой неоднократно летали в Европу во время эпидемии

Вплоть до середины марта

«МБХ»: Самолеты Сечина, Кадырова и Медведевой неоднократно летали в Европу во время эпидемии

Как сейчас авиакомпании возвращают деньги за билеты
Как сейчас авиакомпании возвращают деньги за билеты Спойлер: с трудом и не всегда
Как сейчас авиакомпании возвращают деньги за билеты

Как сейчас авиакомпании возвращают деньги за билеты
Спойлер: с трудом и не всегда

Россия ограничит рейсы во все страны

Останутся только полеты из Москвы в столицы государств

Россия ограничит рейсы во все страны

Россия ограничит полеты в Европу

Останутся только рейсы в столицы ЕС

Россия ограничит полеты в Европу

«Аэрофлот» и «Россия» приостановят полеты в 18 городов Европы

Опять коронавирус

«Аэрофлот» и «Россия» приостановят полеты в 18 городов Европы

Как обвал рубля повлияет на стоимость авиабилетов?

И стоит ли закупаться билетами на будущее

Как обвал рубля повлияет на стоимость авиабилетов?

«Аэрофлот» разрешил бесплатно вернуть билеты в Италию и Израиль (обновление)

На рейсы в Германию, Испанию и Францию можно поменять маршрут и даты

«Аэрофлот» разрешил бесплатно вернуть билеты в Италию и Израиль (обновление)

На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер

С грузчиков Шереметьева сняли ответственность

На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер

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