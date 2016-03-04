«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено)
Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом
«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено) Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом
Singapore Airlines начали продавать дешевые билеты в Юго-Восточную Азию
Стоит поспешить, если давно хотелось побывать в Сингапуре, Куала-Лумпуре или на Бали
Singapore Airlines начали продавать дешевые билеты в Юго-Восточную Азию Стоит поспешить, если давно хотелось побывать в Сингапуре, Куала-Лумпуре или на Бали
Сбербанк не будет банкротить Utair. После заявления акции авиакомпании выросли
Греф выразил надежду, что перевозчик сумеет договориться со своими кредиторами
Сбербанк не будет банкротить Utair. После заявления акции авиакомпании выросли
Греф выразил надежду, что перевозчик сумеет договориться со своими кредиторами
«Уральские авиалинии» отменят все рейсы из Жуковского в Париж и Ниццу
Ранее пассажиров авиакомпании начали возить в столицу Франции через Калугу
«Уральские авиалинии» отменят все рейсы из Жуковского в Париж и Ниццу Ранее пассажиров авиакомпании начали возить в столицу Франции через Калугу
Тренинги по макияжу для сотрудников «Аэрофлота»
Также офисных работников авиакомпании научат делать прически
Тренинги по макияжу для сотрудников «Аэрофлота» Также офисных работников авиакомпании научат делать прически
«Победа» подала в суд на ФСБ и Минфин из-за задержек во Внукове (обновлено)
Сумма иска составила 10 740 рублей
«Победа» подала в суд на ФСБ и Минфин из-за задержек во Внукове (обновлено) Сумма иска составила 10 740 рублей
«Победа» может ввести плату за стаканчики
В компании подчеркнули, что инициативу пока только обсуждают и не рассматривают «серьезно»
«Победа» может ввести плату за стаканчики В компании подчеркнули, что инициативу пока только обсуждают и не рассматривают «серьезно»
«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах
Ее стоимость может составить около тысячи рублей, что, по мнению авиакомпании, позволит экономить на билетах
«Победа» предложила ввести платную регистрацию в российских аэропортах Ее стоимость может составить около тысячи рублей, что, по мнению авиакомпании, позволит экономить на билетах
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Лоукостер требует ограничить список вещей, которые можно бесплатно провозить в салоне
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади Лоукостер требует ограничить список вещей, которые можно бесплатно провозить в салоне
«Победа» отказалась от рейсов в Дублин Рейсы планировали выполнять четыре раза в неделю
Utair откроет распродажу билетов со скидкой 50 % Акция продлится до 28 сентября
ФАС обвинила «Победу» в навязывании невыгодных условий пассажирам
Претензии касаются доплаты за провоз багажа
ФАС обвинила «Победу» в навязывании невыгодных условий пассажирам
Претензии касаются доплаты за провоз багажа
Сервис продажи авиабилетов Sindbad приостановил работу
По данным нескольких источников, компания находится в предбанкротном состоянии
Сервис продажи авиабилетов Sindbad приостановил работу По данным нескольких источников, компания находится в предбанкротном состоянии
Госдума подготовила законопроект о черных списках авиапассажиров
Попавшим в такие списки авиакомпании будут в течение трех лет с момента нарушения отказывать в продаже билетов
Госдума подготовила законопроект о черных списках авиапассажиров Попавшим в такие списки авиакомпании будут в течение трех лет с момента нарушения отказывать в продаже билетов
«Победу» оштрафовали за взимание комиссии при покупке билетов
Без комиссии билет можно было приобрести только во Внукове
«Победу» оштрафовали за взимание комиссии при покупке билетов Без комиссии билет можно было приобрести только во Внукове
«Россия» разрешила пользоваться техникой на взлёте и посадке
Ранее оставлять телефоны и планшеты включенными на протяжении всего полёта разрешил «Аэрофлот»
«Россия» разрешила пользоваться техникой на взлёте и посадке Ранее оставлять телефоны и планшеты включенными на протяжении всего полёта разрешил «Аэрофлот»
«Победу» оштрафовали за отсутствие видеокамер в самолётах
Штраф выписан на начальника службы авиационной безопасности и составляет 20 тысяч рублей
«Победу» оштрафовали за отсутствие видеокамер в самолётах Штраф выписан на начальника службы авиационной безопасности и составляет 20 тысяч рублей
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Лайнер летел в Нижний Новгород
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за неисправности Лайнер летел в Нижний Новгород
«Победа» прекращает летать в Калининград
Рейсы из Москвы в Калининград отменяются с 27 марта