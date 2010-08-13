Автобус врезался в остановку с людьми в Люблине. Погибла женщина
Водитель автобуса не справилась с управлением
ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)
В следующем году пообещали еще больше огоньков
В России появятся «умные» остановки, которые смогут вызывать автобусы
Причем для группы заказать транспорт можно заранее и на конкретное время
В Москве запустят экспресс-автобусы от «Ховрино» до Шереметьева
Маршрут пройдет по платной трассе без остановок и займет всего 20 минут
В Москве загорелся четвертый автобус Мосгортранса с начала года
В момент происшествия в салоне не было пассажиров
По территории ВДНХ снова начал ходить автобус
Маршрут закрывали на время работ по благоустройству
Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП на Сходненской улице
Власти собираются проверить службу такси, на которую он работает
Трагедия у «Славянского бульвара», выборы без Навального и угрозы Грефа о холодной войне
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Власти до утра проверят все автобусные парки Москвы
Проверки организуют после ДТП с участием автобуса
На девяти автобусных маршрутах появятся дополнительные остановки
Это коснется маршрутов № 186, 670, 156, Т18, 12, А, 15, М5 и 158
На Тверской затруднено движение из-за аварии с участием пассажирского автобуса
В результате столкновения автобуса и автомобиля погиб один человек
В Москве запустили автобусное сообщение с Ереваном
Автобусы по этому маршруту будут отправляться три раза в неделю
Москвичи смогут записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов
Также им предоставят возможность поделиться семейными историями о жизни во время Великой Отечественной войны
Для контроля чистоты частных автобусов создали мобильное приложение
Перед выходом в рейс водители будут фотографировать автобус внутри и снаружи
В Москве появится автобус, который свяжет шесть линий метро
Автобус № 908 будет ходить от станции метро «Каширская» до станции «Филёвский парк»
В Москве в 2017 году появится почти 1000 новых автобусов
В 2016 году московский автобусный парк был обновлен на 95 %
Книжный автобус «Бампер» в «Музеоне» отрыл зону буккроссинга и свободного чтения
По выходным здесь будут читать вслух детям и проводить мастер-классы художников, писателей и иллюстраторов
Водителям маршруток запретили ездить быстрее 60 километров в час
Требование о скорости прописано в госконтракте, который транспортные компании заключили с мэрией Москвы
На Боровском шоссе перекрыто движение из-за загоревшегося автобуса (обновлено)
Перекрыты почти все полосы движения по Боровскому шоссе
Московские маршрутки перестанут останавливаться по требованию
Нововведение связано с новой моделью управления коммерческими перевозчиками в городе
Пол автобуса в Москве провалился под весом пассажира
На пол наступил человек весом более ста килограммов
В Москве заработал сервис «Активный пассажир» для оценки качества перевозок
В каждом автобусе «Мострансавто» расклеят стикеры с номерами телефонов для пассажирских оценок
В Москве автобус врезался в остановку, погиб ребёнок (обновлено)
Автобус наехал на трёх человек, которые стояли на остановке
В 2015 году Москва закупит больше 200 новых автобусов и троллейбусов
На покупку нового транспорта «Мосгортранс» планирует потратить больше двух миллиардов рублей
По Москве и Петербургу пустят автобус с мастер-классами по ремёслам
В Петербурге и Москве появится мобильная площадка для проведения мастер-классов по ремёслам — инициатор проекта сейчас перегоняет двухэтажный автобус из Барнаула
Автобус KidsCanDo запускает летнюю программу на «Флаконе»
Авторы проекта детской pop-up станции набрали нужную сумму, купили автобус и запускают программу обучения.