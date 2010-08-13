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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Автобус врезался в остановку с людьми в Люблине. Погибла женщина

Водитель автобуса не справилась с управлением

Автобус врезался в остановку с людьми в Люблине. Погибла женщина

ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)

В следующем году пообещали еще больше огоньков

ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)

В России появятся «умные» остановки, которые смогут вызывать автобусы

Причем для группы заказать транспорт можно заранее и на конкретное время

В России появятся «умные» остановки, которые смогут вызывать автобусы

В Москве запустят экспресс-автобусы от «Ховрино» до Шереметьева

Маршрут пройдет по платной трассе без остановок и займет всего 20 минут

В Москве запустят экспресс-автобусы от «Ховрино» до Шереметьева

Электробусы запустили по двум маршрутам в центре

Электробусы заменили автобусы и троллейбусы

Электробусы запустили по двум маршрутам в центре

Кутузовский проспект перекрыли из-за аварии с автобусом (обновлено)

Пострадали семь человек

Кутузовский проспект перекрыли из-за аварии с автобусом (обновлено)

В Москве загорелся четвертый автобус Мосгортранса с начала года

В момент происшествия в салоне не было пассажиров

В Москве загорелся четвертый автобус Мосгортранса с начала года

По территории ВДНХ снова начал ходить автобус

Маршрут закрывали на время работ по благоустройству

По территории ВДНХ снова начал ходить автобус

Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП на Сходненской улице

Власти собираются проверить службу такси, на которую он работает

Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП на Сходненской улице

Трагедия у «Славянского бульвара», выборы без Навального и угрозы Грефа о холодной войне

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Трагедия у «Славянского бульвара», выборы без Навального и угрозы Грефа о холодной войне

Власти до утра проверят все автобусные парки Москвы

Проверки организуют после ДТП с участием автобуса

Власти до утра проверят все автобусные парки Москвы

В Подмосковье перевернулся автобус Москва — Озеры

Есть погибшие

В Подмосковье перевернулся автобус Москва — Озеры

На девяти автобусных маршрутах появятся дополнительные остановки

Это коснется маршрутов № 186, 670, 156, Т18, 12, А, 15, М5 и 158

На девяти автобусных маршрутах появятся дополнительные остановки

На Тверской затруднено движение из-за аварии с участием пассажирского автобуса

В результате столкновения автобуса и автомобиля погиб один человек

На Тверской затруднено движение из-за аварии с участием пассажирского автобуса

Мосгортранс открыл маршрут до Варшавы

Поездка до столицы Польши обойдется в 3 800 рублей

Мосгортранс открыл маршрут до Варшавы

В Москве запустили автобусное сообщение с Ереваном

Автобусы по этому маршруту будут отправляться три раза в неделю

В Москве запустили автобусное сообщение с Ереваном

Москвичи смогут записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов

Также им предоставят возможность поделиться семейными историями о жизни во время Великой Отечественной войны

Москвичи смогут записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов

Для контроля чистоты частных автобусов создали мобильное приложение

Перед выходом в рейс водители будут фотографировать автобус внутри и снаружи

Для контроля чистоты частных автобусов создали мобильное приложение

В Москве появится автобус, который свяжет шесть линий метро

Автобус № 908 будет ходить от станции метро «Каширская» до станции «Филёвский парк»

В Москве появится автобус, который свяжет шесть линий метро

В Москве в 2017 году появится почти 1000 новых автобусов

В 2016 году московский автобусный парк был обновлен на 95 %

В Москве в 2017 году появится почти 1000 новых автобусов

Книжный автобус «Бампер» в «Музеоне» отрыл зону буккроссинга и свободного чтения

По выходным здесь будут читать вслух детям и проводить мастер-классы художников, писателей и иллюстраторов

Книжный автобус «Бампер» в «Музеоне» отрыл зону буккроссинга и свободного чтения

Водителям маршруток запретили ездить быстрее 60 километров в час

Требование о скорости прописано в госконтракте, который транспортные компании заключили с мэрией Москвы

Водителям маршруток запретили ездить быстрее 60 километров в час

На Боровском шоссе перекрыто движение из-за загоревшегося автобуса (обновлено)

Перекрыты почти все полосы движения по Боровскому шоссе

На Боровском шоссе перекрыто движение из-за загоревшегося автобуса (обновлено)

Московские маршрутки перестанут останавливаться по требованию

Нововведение связано с новой моделью управления коммерческими перевозчиками в городе

Московские маршрутки перестанут останавливаться по требованию

Автобус Москва — Ереван перевернулся под Тулой

В результате ДТП погибли семь человек

Автобус Москва — Ереван перевернулся под Тулой

Пол автобуса в Москве провалился под весом пассажира

На пол наступил человек весом более ста килограммов

Пол автобуса в Москве провалился под весом пассажира

В Москве заработал сервис «Активный пассажир» для оценки качества перевозок

В каждом автобусе «Мострансавто» расклеят стикеры с номерами телефонов для пассажирских оценок

В Москве заработал сервис «Активный пассажир» для оценки качества перевозок

В Москве автобус врезался в остановку, погиб ребёнок (обновлено)

Автобус наехал на трёх человек, которые стояли на остановке

В Москве автобус врезался в остановку, погиб ребёнок (обновлено)

В 2015 году Москва закупит больше 200 новых автобусов и троллейбусов

На покупку нового транспорта «Мосгортранс» планирует потратить больше двух миллиардов рублей

В 2015 году Москва закупит больше 200 новых автобусов и троллейбусов

По Москве и Петербургу пустят автобус с мастер-классами по ремёслам

В Петербурге и Москве появится мобильная площадка для проведения мастер-классов по ремёслам — инициатор проекта сейчас перегоняет двухэтажный автобус из Барнаула

По Москве и Петербургу пустят автобус с мастер-классами по ремёслам

Автобус KidsCanDo запускает летнюю программу на «Флаконе»

Авторы проекта детской pop-up станции набрали нужную сумму, купили автобус и запускают программу обучения.

Автобус KidsCanDo запускает летнюю программу на «Флаконе»

Выделенные полосы проверили на эффективность «Яндекс» совместно с мэрией Москвы выяснил, что экспресс-автобусы, движущиеся по выделенным полосам, по-прежнему медленнее автомобилей.

Выделенные полосы проверили на эффективность

Через три года в Москве появится единый транспортный билет Власти города планируют ввести единый проездной билет на все виды общественного транспорта через 3 года

Через три года в Москве появится единый транспортный билет

До конца года город закупит 272 автобуса на 580 миллионов рублей До конца года Москва закупит 272 новых автобуса. Ориентировочная стоимость приобретаемого подвижного состава составляет 580 миллионов рублей

До конца года город закупит 272 автобуса на 580 миллионов рублей

До конца года в Москве создадут 4 полосы для автобусов До&nbsp;конца 2010 года на&nbsp;проспекте Андропова, Щелковском шоссе и&nbsp;двух участках Ленинградского проспекта&nbsp;будут созданы выделенные полосы для&nbsp;движения общественного транспорта. Об&nbsp;этом 12 августа &nbsp;сообщили в пресс-службе департамента транспорта и&nbsp;связи Москвы.

До конца года в Москве создадут 4 полосы для автобусов