Мы все потом наверное закончим плохо в отличие от них но по крайней мере это не было жизнью с зажатым очком как пел великий русский певец Вова Айгистов
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На Тверской затруднено движение из-за аварии с участием пассажирского автобуса В результате столкновения автобуса и автомобиля погиб один человек

Движение на Тверской улице затруднено по направлению в область из-за аварии с участием автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 101. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта.

Столкновение произошло на пересечении 1-й Тверской-Ямской и улицы Чаянова. Водитель легковой машины погиб, пятеро пассажиров автобуса получили травмы.

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