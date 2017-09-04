На Тверской затруднено движение из-за аварии с участием пассажирского автобуса В результате столкновения автобуса и автомобиля погиб один человек
Движение на Тверской улице затруднено по направлению в область из-за аварии с участием автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 101. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта.
Столкновение произошло на пересечении 1-й Тверской-Ямской и улицы Чаянова. Водитель легковой машины погиб, пятеро пассажиров автобуса получили травмы.
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