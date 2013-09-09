Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено)
Первая «IKEA Сити» в мире
Второй магазин IKEA городского формата откроется на этой неделе (обновлено) Первая «IKEA Сити» в мире
Каким будет дом с крышей-садом на ЗИЛе Внутри откроются офисы, спа и ресторан
Как устроен самый маленький в мире странствующий цирк Актриса Circus Giroldon — о свободе, путешествиях и дураках
На «Курской» открылась кофейня «Кофепровод»
Первое заведение сети работает в бизнес-центре «Омега Плаза»
На «Курской» открылась кофейня «Кофепровод» Первое заведение сети работает в бизнес-центре «Омега Плаза»
На Автозаводской открылась кофейня OneBucks Coffee Средний чек заведения — 1 доллар США
Район станции метро «Автозаводская» временно сделают пешеходным
Изменения произойдут на время матчей чемпионата мира по хоккею
Район станции метро «Автозаводская» временно сделают пешеходным Изменения произойдут на время матчей чемпионата мира по хоккею
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на весь день 26 сентября
Поезда в этот день будут курсировать только между станциями «Речной вокзал» и «Автозаводская», а также между станциями «Каширская» и «Алма-Атинская»
Участок Замоскворецкой линии метро закроют на весь день 26 сентября Поезда в этот день будут курсировать только между станциями «Речной вокзал» и «Автозаводская», а также между станциями «Каширская» и «Алма-Атинская»
Фото дня: Авария на «Автозаводской»
В московском метро произошло очередное ЧП: тоннель между станциями «Автозаводская» и «Коломенская» Замоскворецкой линии пробила строительная свая.
Фото дня: Авария на «Автозаводской» В московском метро произошло очередное ЧП: тоннель между станциями «Автозаводская» и «Коломенская» Замоскворецкой линии пробила строительная свая.
В Москве открывается мебельный центр «для креативного класса»
Самый большой в городе мебельный центр Roomer официально начинает работу на станции метро «Автозаводская».