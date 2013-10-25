Cупная Pho Fighters откроется в Столешниковом переулке 12 октября
Заведение откроется 12 октября
Cупная Pho Fighters откроется в Столешниковом переулке 12 октября Заведение откроется 12 октября
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
Bao + Bar на Садовой-Кудринской улице Паровые булочки с разными начинками, запеченные баклажаны по-китайски и рамен
На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles
На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.
На «Белорусской» открылась лапшичная Lucky Noodles На Грузинском Валу, 26 открылась очередная лапшичная сети Аркадия Новикова Lucky Noodles.
Лапшичные «Марукамэ» открываются на «Университете» и «Речном вокзале»
На станциях метро «Университет» и «Речной вокзал» открываются ещё две лапшичные известной сети.