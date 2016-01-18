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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кафе Bô отпразднует вьетнамский Новый год на Даниловском рынке

Под потолком здания появится парящий дракон

Кафе Bô отпразднует вьетнамский Новый год на Даниловском рынке

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера
Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка
Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера

Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера
The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»

В меню — классика вьетнамской уличной еды

На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»