Кафе Bô отпразднует вьетнамский Новый год на Даниловском рынке
Под потолком здания появится парящий дракон
Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок
В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи
Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка
Что пить и есть на обновленном Даниловском: От кофе до чаудера The Village рассказывает о кафе, кофейнях и барах на фуд-корте обновленного рынка
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»
В меню — классика вьетнамской уличной еды