Новости
Кафе Bô отпразднует вьетнамский Новый год на Даниловском рынке
Под потолком здания появится парящий дракон
Новости
Кафе Bô отпразднует вьетнамский Новый год на Даниловском рынке Под потолком здания появится парящий дракон
Новости
Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок
В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи
Новости
Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи
Новое в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимыThe Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
Новое в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
Новое место
На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»
В меню — классика вьетнамской уличной еды
Новое место