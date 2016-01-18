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Новости

Кафе Bô отпразднует вьетнамский Новый год на Даниловском рынке

Под потолком здания появится парящий дракон

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Новости

Кафе Bô отпразднует вьетнамский Новый год на Даниловском рынке Под потолком здания появится парящий дракон

Новости

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи

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Новости

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
Новое в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимыThe Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
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25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
Новое в Москве

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

Новое место

На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»

В меню — классика вьетнамской уличной еды

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Новое место

На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô» В меню — классика вьетнамской уличной еды