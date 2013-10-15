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Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»

Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.

Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях
Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях The Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.
Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях

Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях
The Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.