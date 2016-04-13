Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

13 новых баров, ресторанов и кафе апреля
13 новых баров, ресторанов и кафе апреля Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
13 новых баров, ресторанов и кафе апреля

13 новых баров, ресторанов и кафе апреля
Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Владельцы «Укулелешной» открывают бар «Балалаечная»

Одну из стен заведения завесили балалайками

Владельцы «Укулелешной» открывают бар «Балалаечная»