13 новых баров, ресторанов и кафе апреля Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
13 новых баров, ресторанов и кафе апреля Ресторан с блюдами по себестоимости, одесская кухня на набережной Тараса Шевченко, третья пиццерия Zotman Pizza Pie и две бургерные
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Владельцы «Укулелешной» открывают бар «Балалаечная»
Одну из стен заведения завесили балалайками