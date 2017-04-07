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Центробанк резко понизил ключевую ставку до 4,5 % Это новый исторический минимум
Как это работает
Как считают, проверяют и уничтожают деньгиЧто происходит с монетами и купюрами в кассовом центре Банка России
Как это работает
Как считают, проверяют и уничтожают деньги Что происходит с монетами и купюрами в кассовом центре Банка России
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Памятные монеты в честь юбилея «Ну, погоди!» Монеты доступны в двух номиналах
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Крыловский»
Руководство банка заподозрили в денежных махинациях
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Крыловский» Руководство банка заподозрили в денежных махинациях
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Проводить контрольные закупки в банках Так можно будет выявить недобросовестные банки
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