Центробанк отозвал лицензию у Росэнергобанка Росэнергобанк входит в топ-100 банков России
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка, об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Отзыв лицензии связан с неспособностью банка исполнять обязанности перед кредиторами и предоставлением недостоверной отчетности, пояснили в Центробанке.
В материале ЦБ говорится, что Росэнергобанк использовал крайне рискованную бизнес-модель в сочетании с низким качеством управления и активов. Кроме того, ЦБ указал на то, что «в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».
При этом Росэнергобанк в нарушение предписания ЦБ недостоверно отражал в представляемой отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. В связи с этим Центробанк направит материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
По данным Банка России, на 1 марта 2017 года Росэнергобанк занимал 92-е место по величине активов в российской банковской системе.
Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишены несколько десятков банков, в том числе Пробизнесбанк, «Пушкино», Мастер-банк, Инвестбанк, «Евротраст», Линк-банк, Русский земельный банк, банк «Стройкредит», С банк, «Монолит», Национальный банк развития бизнеса, «Местный кредит», Атлас Банк, Первый республиканский банк, «Софрино», Банк БФТ, платежная система Migom и другие. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2020 году.
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