Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка, об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Отзыв лицензии связан с неспособностью банка исполнять обязанности перед кредиторами и предоставлением недостоверной отчетности, пояснили в Центробанке.

В материале ЦБ говорится, что Росэнергобанк использовал крайне рискованную бизнес-модель в сочетании с низким качеством управления и активов. Кроме того, ЦБ указал на то, что «в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

При этом Росэнергобанк в нарушение предписания ЦБ недостоверно отражал в представляемой отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов. В связи с этим Центробанк направит материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По данным Банка России, на 1 марта 2017 года Росэнергобанк занимал 92-е место по величине активов в российской банковской системе.