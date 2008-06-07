ДУМСКАЯ (СПб) – улица большой свободы Вопреки разуму и воле вышестоящих органов, невзирая на дороговизну земли в центре Петербурха, не обращая внимания на соседство со Сбербанком, Гостиным Двором, Детской Филармонией, вот уже 4 года маленькая, одностороння, практически тупиковая, Думская улица являет собой настоящий российский Риппербан (или примыкающую к Риппербану Улицу Большой Свободы, ту самую на которой Битлз дали...