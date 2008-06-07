Британская группа отказалась выступать на фестивале в Белграде, потому что его организовали россияне
В Москве эвакуировали гостиницу «Белград» из-за пожара
Возгорание произошло при проведении ремонтных работ
Роспотребнадзор предупредил о продолжающихся вспышках кори в Европе
Ситуация по заболеваемости вирусом осложнилась в Сербии и Косово
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
10 мест в Белграде, куда ходят сами белградцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Белград без поющих цыган и улицы князя Михаила
10 мест в Белграде, куда ходят сами белградцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете.
В этом выпуске — Белград без поющих цыган и улицы князя Михаила
ДУМСКАЯ (СПб) – улица большой свободы Вопреки разуму и воле вышестоящих органов, невзирая на дороговизну земли в центре Петербурха, не обращая внимания на соседство со Сбербанком, Гостиным Двором, Детской Филармонией, вот уже 4 года маленькая, одностороння, практически тупиковая, Думская улица являет собой настоящий российский Риппербан (или примыкающую к Риппербану Улицу Большой Свободы, ту самую на которой Битлз дали...