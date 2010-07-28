Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей жилого комплекса «Золотые ключи 2». К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.