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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Промо
Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Промо

Чек-лист: 7 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется

Где кормить белок на ВДНХ

Работники парка установили 18 кормушек

Где кормить белок на ВДНХ

Кормить белок в московских парках

Белкам можно давать несоленые и нежареные орехи и сухофрукты

Кормить белок в московских парках

Пышные блины без разрыхлителей и дрожжей
Пышные блины без разрыхлителей и дрожжей The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт важные советы
Пышные блины без разрыхлителей и дрожжей

Пышные блины без разрыхлителей и дрожжей
The Village рассказывает о кухонных хитростях и даёт важные советы

В Александровский сад поселят белок

Управление делами президента разрешило газете «МК» запустить в Александровский сад несколько белок.

В Александровский сад поселят белок

Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей&nbsp;жилого комплекса «Золотые ключи 2».&nbsp;К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов

Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов
Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей&nbsp;жилого комплекса «Золотые ключи 2».&nbsp;К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.