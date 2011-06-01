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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi

Интернет вернут, но уже с обновлениями

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi

«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность»
«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность» Авторы «MT_FREE», крупнейшей Wi-Fi-сети в Европе, — об утечке данных и отношении к Big Data
«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность»

«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность»
Авторы «MT_FREE», крупнейшей Wi-Fi-сети в Европе, — об утечке данных и отношении к Big Data

Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ

Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ
Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi

Их не устраивает навязчивая реклама и низкая степень защиты сетей

Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi

В 2018 году бесплатный Wi-Fi появится еще в 12 парках и 70 музеях столицы

Часть оборудования подключат уже в этом году

В 2018 году бесплатный Wi-Fi появится еще в 12 парках и 70 музеях столицы

Москва потратит 830 миллионов рублей на Wi-Fi к чемпионату мира по футболу

Бесплатный доступ в сеть организуют на городских улицах, а также в домах культуры, вузах, музеях и парках

Москва потратит 830 миллионов рублей на Wi-Fi к чемпионату мира по футболу

Зона городского Wi-Fi расширится

В частности, бесплатная сеть появится на ВДНХ

Зона городского Wi-Fi расширится

Приложение для управления услугами Wi-Fi в общественном транспорте

К нему можно подключить сразу все мобильные устройства, зарегистрированные на один номер телефона

Приложение для управления услугами Wi-Fi в общественном транспорте

Пункты проката самокатов в Москве оснастят бесплатным Wi-Fi

Для подключения к Сети понадобится пройти разовую авторизацию через СМС

Пункты проката самокатов в Москве оснастят бесплатным Wi-Fi

В Москве заработали дополнительные точки доступа к бесплатному Wi-Fi

Всего в настоящее время функционируют 300 таких точек

В Москве заработали дополнительные точки доступа к бесплатному Wi-Fi

На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi

Проект реализуется на Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском кладбищах

На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi

В Москве установят более ста информационных стел с Wi-Fi

Первые из них появятся в середине сентября на Тверской улице

В Москве установят более ста информационных стел с Wi-Fi

«Вымпелком» закрывает свою бесплатную сеть Wi-Fi в Москве

Компания нашла более выгодный способ оптимизации активов

«Вымпелком» закрывает свою бесплатную сеть Wi-Fi в Москве

Оператор Wi-Fi в метро подключит к интернету электрички

«МаксимаТелеком» выиграла контракт на 178,9 миллиона рублей

Оператор Wi-Fi в метро подключит к интернету электрички

В московских автобусах заработал Wi-Fi

С 1 февраля подключиться к бесплатной сети можно на четырёх маршрутах

В московских автобусах заработал Wi-Fi

Автобусы с Wi-Fi появятся в Москве к концу января

Весь наземный транспорт планируют оборудовать Wi-Fi до конца года

Автобусы с Wi-Fi появятся в Москве к концу января

На московских кладбищах появится Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi планируют оборудовать в первой половине 2016 года

На московских кладбищах появится Wi-Fi

Провайдер интернета в метро запустил Wi-Fi в Шереметьеве

Сейчас интернет в аэропорту бесплатный, а в дальнейшем пользователям будет предоставляться только 15 бесплатных минут

Провайдер интернета в метро запустил Wi-Fi в Шереметьеве

В Москве появится «религиозный» Wi-Fi

Первым он появится в Сколково, а после в «Музеоне» и на «Винзаводе»

В Москве появится «религиозный» Wi-Fi

В зоопарке, «Царицыне» и Екатерининском парке появится бесплатный Wi-Fi

Кроме того, бесплатные точки доступа в интернет организуют на Воробьёвской набережной

В зоопарке, «Царицыне» и Екатерининском парке появится бесплатный Wi-Fi

Минкомсвязи предложило штрафовать за анонимный Wi-Fi на 200 тысяч рублей

Согласно замыслу ведомства, в случае повторного нарушения размер штрафов для индивидуальных предпринимателей вырастет в два раза, а для юридических лиц — до 200–300 тысяч рублей

Минкомсвязи предложило штрафовать за анонимный Wi-Fi на 200 тысяч рублей

«Макдоналдс» ввёл идентификацию пользователей Wi-Fi во всех своих российских ресторанах

Идентификация осуществляется по номеру телефона и только один раз

«Макдоналдс» ввёл идентификацию пользователей Wi-Fi во всех своих российских ресторанах

В Москве появилась первая остановка с бесплатным Wi-Fi

Остановка нового типа оснащена точкой доступа к интернету и камерой видеонаблюдения

В Москве появилась первая остановка с бесплатным Wi-Fi

В «Аэроэкспрессах» заработал бесплатный Wi-Fi

Средняя скорость беспроводного интернета в поездах — до 25 мегабит в секунду

В «Аэроэкспрессах» заработал бесплатный Wi-Fi

На салатовой линии метро заработал бесплатный Wi-Fi

К бесплатному беспроводному интернету подключили все поезда Люблинско-Дмитровской ветки

На салатовой линии метро заработал бесплатный Wi-Fi

На салатовой линии метро начали тестировать Wi-Fi

Бесплатный интернет уже работает в нескольких поездах, курсирующих по Люблинско-Дмитровской ветке

На салатовой линии метро начали тестировать Wi-Fi

На Калининской ветке заработал Wi-Fi

Ещё одну ветку московского метрополитена подключили к бесплатному беспроводному интернету.

На Калининской ветке заработал Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi на Калининской и Сокольнической линиях появится в феврале

В феврале 2014 года городская подземка расширит зону бесплатного интернета для пассажиров.

Бесплатный Wi-Fi на Калининской и Сокольнической линиях появится в феврале

На Кольцевой линии метро заработал Wi-Fi

Все составы Кольцевой линии подземки подключили к бесплатному беспроводному интернету.

На Кольцевой линии метро заработал Wi-Fi

Wi-Fi на Кольцевой линии метро заработает 25 декабря

С 25 декабря бесплатный интернет появится на ещё одной линии метро — Кольцевой.

Wi-Fi на Кольцевой линии метро заработает 25 декабря

В московском наземном транспорте появился Wi-Fi

Беспроводной интернет появился в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях.

В московском наземном транспорте появился Wi-Fi

Тест-драйв: Как работает Wi-Fi на Каховской ветке
Тест-драйв: Как работает Wi-Fi на Каховской ветке Корреспондент The Village подключился к сети на самой короткой ветке московского метро, чтобы проверить, что можно успеть сделать в интернете за две станции.
Тест-драйв: Как работает Wi-Fi на Каховской ветке

Тест-драйв: Как работает Wi-Fi на Каховской ветке
Корреспондент The Village подключился к сети на самой короткой ветке московского метро, чтобы проверить, что можно успеть сделать в интернете за две станции.

На Каховской линии заработал Wi-Fi

На самой короткой ветке московского метро теперь можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

На Каховской линии заработал Wi-Fi

Wi-Fi в наземном транспорте начнёт появляться уже в сентябре

Более 20 автобусов, троллейбусов и трамваев с интернетом начнут курсировать в ближайшие две недели.

Wi-Fi в наземном транспорте начнёт появляться уже в сентябре

В московских общежитиях появится бесплатный Wi-Fi

Городские власти выделят субсидию на бесплатный беспроводной интернет во всех студенческих общежитиях Москвы.

В московских общежитиях появится бесплатный Wi-Fi

Цифра дня: Парки с бесплатным Wi-Fi

Сергей Капков пообещал бесплатный Wi-Fi в ещё нескольких десятках парков.

Цифра дня: Парки с бесплатным Wi-Fi

Арбат разделят на тематические зоны

Арбат к 520-летию собираются благоустроить с привлечением жителей района.

Арбат разделят на тематические зоны

В метро снова хотят запустить Wi-Fi

Московский метрополитен снова предложил операторам обеспечить пассажиров беспроводным интернетом.

В метро снова хотят запустить Wi-Fi

В Москве появился бесплатный Wi-Fi от Mail.ru

К середине ноября в Москве появится 500 точек бесплатного Wi-Fi от Mail.ru Group.

В Москве появился бесплатный Wi-Fi от Mail.ru

На Кольцевой линии заработал бесплатный Wi-Fi «МТС» запустили обещанный беспроводной интернет на Кольцевой ветке московского метро, а «Мегафон» тем временем проводит сеть в автобусах, курсирующих из Подмосковья.

На Кольцевой линии заработал бесплатный Wi-Fi

В Филатовской больнице появился бесплатный Wi-Fi Беспроводной интернет провели в одном из крупнейших медучреждений столицы.

В Филатовской больнице появился бесплатный Wi-Fi

Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1)
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1) 31 августа в Петербурге появился новый губернатор — Георгий Полтавченко. The Village составил пособие для будущего градоначальника, подведя итоги голосования читателей «Чего не хватает в Петербурге?»
Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1)

Чего не хватает в Петербурге? (Часть 1)
31 августа в Петербурге появился новый губернатор — Георгий Полтавченко. The Village составил пособие для будущего градоначальника, подведя итоги голосования читателей «Чего не хватает в Петербурге?»

В «Царицыно» проведут беспроводной интернет 8 июля в музее-усадьбе «Царицыно» установят специальный модуль для беспроводного интернета

В «Царицыно» проведут беспроводной интернет

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории В парке Горького для скейтеров установили мини-рампу и достраивают деревянный пляж

В парке Горького появилась мини-рампа и интернет на всей территории

Итоги недели: деревья на Тверской, городской курорт Artplay, запрет рекламы на строительных сетках The Village выбрал главные события недели в Москве и собрал комментарии экспертов и блогеров.

Итоги недели: деревья на Тверской, городской курорт Artplay, запрет рекламы на строительных сетках

В парке Горького появился бесплатный интернет и значки велопарковок Этим летом в парке Горького можно будет пользоваться бесплатным интернетом, брать велосипеды напрокат и бесплатно заниматься фитнесом и йогой.

В парке Горького появился бесплатный интернет и значки велопарковок