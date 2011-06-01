«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность» Авторы «MT_FREE», крупнейшей Wi-Fi-сети в Европе, — об утечке данных и отношении к Big Data
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi
В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах
Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi
Их не устраивает навязчивая реклама и низкая степень защиты сетей
В 2018 году бесплатный Wi-Fi появится еще в 12 парках и 70 музеях столицы
Часть оборудования подключат уже в этом году
Москва потратит 830 миллионов рублей на Wi-Fi к чемпионату мира по футболу
Бесплатный доступ в сеть организуют на городских улицах, а также в домах культуры, вузах, музеях и парках
Приложение для управления услугами Wi-Fi в общественном транспорте
К нему можно подключить сразу все мобильные устройства, зарегистрированные на один номер телефона
Пункты проката самокатов в Москве оснастят бесплатным Wi-Fi
Для подключения к Сети понадобится пройти разовую авторизацию через СМС
В Москве заработали дополнительные точки доступа к бесплатному Wi-Fi
Всего в настоящее время функционируют 300 таких точек
На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi
Проект реализуется на Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском кладбищах
В Москве установят более ста информационных стел с Wi-Fi
Первые из них появятся в середине сентября на Тверской улице
«Вымпелком» закрывает свою бесплатную сеть Wi-Fi в Москве
Компания нашла более выгодный способ оптимизации активов
Оператор Wi-Fi в метро подключит к интернету электрички
«МаксимаТелеком» выиграла контракт на 178,9 миллиона рублей
В московских автобусах заработал Wi-Fi
С 1 февраля подключиться к бесплатной сети можно на четырёх маршрутах
Автобусы с Wi-Fi появятся в Москве к концу января
Весь наземный транспорт планируют оборудовать Wi-Fi до конца года
На московских кладбищах появится Wi-Fi
Бесплатный Wi-Fi планируют оборудовать в первой половине 2016 года
Провайдер интернета в метро запустил Wi-Fi в Шереметьеве
Сейчас интернет в аэропорту бесплатный, а в дальнейшем пользователям будет предоставляться только 15 бесплатных минут
В Москве появится «религиозный» Wi-Fi
Первым он появится в Сколково, а после в «Музеоне» и на «Винзаводе»
В зоопарке, «Царицыне» и Екатерининском парке появится бесплатный Wi-Fi
Кроме того, бесплатные точки доступа в интернет организуют на Воробьёвской набережной
Минкомсвязи предложило штрафовать за анонимный Wi-Fi на 200 тысяч рублей
Согласно замыслу ведомства, в случае повторного нарушения размер штрафов для индивидуальных предпринимателей вырастет в два раза, а для юридических лиц — до 200–300 тысяч рублей
«Макдоналдс» ввёл идентификацию пользователей Wi-Fi во всех своих российских ресторанах
Идентификация осуществляется по номеру телефона и только один раз
В Москве появилась первая остановка с бесплатным Wi-Fi
Остановка нового типа оснащена точкой доступа к интернету и камерой видеонаблюдения
В «Аэроэкспрессах» заработал бесплатный Wi-Fi
Средняя скорость беспроводного интернета в поездах — до 25 мегабит в секунду
На салатовой линии метро заработал бесплатный Wi-Fi
К бесплатному беспроводному интернету подключили все поезда Люблинско-Дмитровской ветки
На салатовой линии метро начали тестировать Wi-Fi
Бесплатный интернет уже работает в нескольких поездах, курсирующих по Люблинско-Дмитровской ветке
На Калининской ветке заработал Wi-Fi
Ещё одну ветку московского метрополитена подключили к бесплатному беспроводному интернету.
Бесплатный Wi-Fi на Калининской и Сокольнической линиях появится в феврале
В феврале 2014 года городская подземка расширит зону бесплатного интернета для пассажиров.
На Кольцевой линии метро заработал Wi-Fi
Все составы Кольцевой линии подземки подключили к бесплатному беспроводному интернету.
Wi-Fi на Кольцевой линии метро заработает 25 декабря
С 25 декабря бесплатный интернет появится на ещё одной линии метро — Кольцевой.
В московском наземном транспорте появился Wi-Fi
Беспроводной интернет появился в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях.
Тест-драйв: Как работает Wi-Fi на Каховской ветке Корреспондент The Village подключился к сети на самой короткой ветке московского метро, чтобы проверить, что можно успеть сделать в интернете за две станции.
На Каховской линии заработал Wi-Fi
На самой короткой ветке московского метро теперь можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Wi-Fi в наземном транспорте начнёт появляться уже в сентябре
Более 20 автобусов, троллейбусов и трамваев с интернетом начнут курсировать в ближайшие две недели.
В московских общежитиях появится бесплатный Wi-Fi
Городские власти выделят субсидию на бесплатный беспроводной интернет во всех студенческих общежитиях Москвы.
Цифра дня: Парки с бесплатным Wi-Fi
Сергей Капков пообещал бесплатный Wi-Fi в ещё нескольких десятках парков.
Арбат разделят на тематические зоны
Арбат к 520-летию собираются благоустроить с привлечением жителей района.
В метро снова хотят запустить Wi-Fi
Московский метрополитен снова предложил операторам обеспечить пассажиров беспроводным интернетом.
В Москве появился бесплатный Wi-Fi от Mail.ru
К середине ноября в Москве появится 500 точек бесплатного Wi-Fi от Mail.ru Group.