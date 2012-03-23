На Кольцевой линии заработал бесплатный Wi-Fi «МТС» запустили обещанный беспроводной интернет на Кольцевой ветке московского метро, а «Мегафон» тем временем проводит сеть в автобусах, курсирующих из Подмосковья.
Как и обещал мэр Собянин, интернет в метро оказался «не за горами». Сегодня бесплатный Wi-Fi появился в новых поездах Кольцевой ветки — его провели «МТС». Первые месяцы работать интернет будет в тестовом режиме, но скорость передачи данных заявлена 7,2 Мбит/сек. Если всё пойдет удачно, то интернет от «большой тройки» появится на всех линиях, сообщает «РБК Daily».
С февраля в двух поездах на Сокольнической линии уже работает интернет «Билайна», а «Мегафон» провел Wi-Fi на станции и перегоны от «Менделеевской» до «Боровицкой». Сначала руководство метро заявляло, что сеть может помешать работе технических служб, так как занимает схожую частоту. Но, видимо, проблему удалось решить, а значит к 2016 году метро действительно могут полностью оснастить интернетом, как ранее обещали в мэрии.
Кстати, «Мегафон» не решил останавливаться на подземке и провел интернет в автобусы, курсирующие по двум маршрутам: № 425 Софрино — Москва и № 317 Красноармейск — Москва. Как сообщает компания, они и дальше намерены сотрудничать со столичными властями по распространению беспроводного интернета в общественных местах. Напомним, что впервые подобный эксперимент начался летом прошлого года, когда Wi-Fi заработал в трех автобусах из Зеленограда в «Митино» и на «Речной вокзал».
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Что интересно, в лондонском метро к лету тоже появится интернет, но это совсем не обрадовало горожан. Специальное исследование показало, что 55 % лондонцев против этой идеи. Люди уверены, что наличие интернета приведет к еще большему воровству в подземке, ведь все будут держать гаджеты на виду. Еще многие отметили, что люди с ноутбуками и планшетами занимают больше места, чем обычные пассажиры.
Комментарии
ессесвенно шутка)) таджики и бомжи теперь тоже в соцсетях зарегистрируются
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