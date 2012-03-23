С февраля в двух поездах на Сокольнической линии уже работает интернет «Билайна», а «Мегафон» провел Wi-Fi на станции и перегоны от «Менделеевской» до «Боровицкой». Сначала руководство метро заявляло, что сеть может помешать работе технических служб, так как занимает схожую частоту. Но, видимо, проблему удалось решить, а значит к 2016 году метро действительно могут полностью оснастить интернетом, как ранее обещали в мэрии. Кстати, «Мегафон» не решил останавливаться на подземке и провел интернет в автобусы, курсирующие по двум маршрутам: № 425 Софрино — Москва и № 317 Красноармейск — Москва. Как сообщает компания, они и дальше намерены сотрудничать со столичными властями по распространению беспроводного интернета в общественных местах. Напомним, что впервые подобный эксперимент начался летом прошлого года, когда Wi-Fi заработал в трех автобусах из Зеленограда в «Митино» и на «Речной вокзал».