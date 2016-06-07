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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Владельцам карты «Мир» разрешили снимать наличные на кассах «Вкусвилла» (обновлено)

Раньше услуга была доступна только для клиентов Visa и Mastercard

Владельцам карты «Мир» разрешили снимать наличные на кассах «Вкусвилла» (обновлено)

Безналичные расходы россиян впервые обогнали наличные. Вот в каких регионах непопулярны деньги

Отказ от наличных будет в тренде и дальше

Безналичные расходы россиян впервые обогнали наличные. Вот в каких регионах непопулярны деньги

Безналичная благодарность: Как сейчас платить чаевые по карте
Безналичная благодарность: Как сейчас платить чаевые по карте Приложения для перевода денег работникам кафе и ресторанов, курьерам и уличным музыкантам
Безналичная благодарность: Как сейчас платить чаевые по карте

Безналичная благодарность: Как сейчас платить чаевые по карте
Приложения для перевода денег работникам кафе и ресторанов, курьерам и уличным музыкантам

«ПИК» и Сбербанк запустили первый сервис по онлайн-оплате квартир картами

Комиссию за операции не берут

«ПИК» и Сбербанк запустили первый сервис по онлайн-оплате квартир картами

Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты

Посетителей общепита часто просят расплатиться наличными под видом сбоев с эквайрингом

Центробанк проверит рестораны и магазины, не принимающие к оплате карты

Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов

Максимальная сумма выдачи — 5 тысяч рублей

Клиенты Cбербанка с июля смогут снимать деньги на кассах магазинов

ЦБ обяжет небольшие компании принимать карты

Центробанк расширит список предприятий, которые обязаны принимать безналичные платежи

ЦБ обяжет небольшие компании принимать карты

За бельё и чай в поездах можно будет расплачиваться картой

РЖД запускает пилотный проект по безналичной оплате услуг

За бельё и чай в поездах можно будет расплачиваться картой