Владельцам карты «Мир» разрешили снимать наличные на кассах «Вкусвилла» (обновлено)
Раньше услуга была доступна только для клиентов Visa и Mastercard
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