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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Российский суд запретил видео, где Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии
18 января 2022

Российский суд запретил видео, где Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии

20 октября 2021

Суд в Петербурге признал «Сатанинскую библию» от «Общества сознания смерти» экстремистким материалом

Путин посоветовал книги, которые нужно читать подросткам

Библия, Коран и Тора

Путин посоветовал книги, которые нужно читать подросткам

Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей

Журнал GQ рекомендовал не читать Библию

Христиане выступили в защиту Священного Писания

Журнал GQ рекомендовал не читать Библию

Суд отменил решение уничтожить Библию по «пакету Яровой»

Книги решено только конфисковать

Суд отменил решение уничтожить Библию по «пакету Яровой»

РПЦ — о решении суда уничтожить Библию по «закону Яровой»

Такие действия представители церкви назвали «большим перегибом»

РПЦ — о решении суда уничтожить Библию по «закону Яровой»

В России постановили уничтожить Библию по закону Яровой

На книгах отсутствовало указание о принадлежности издателя к религиозным организациям

В России постановили уничтожить Библию по закону Яровой

РПЦ выпустит Библию для трудовых мигрантов

Первое издание Библии для мигрантов выйдет на узбекском языке

РПЦ выпустит Библию для трудовых мигрантов

24 фильма весны
24 фильма весны Три фильма со Скарлетт Йоханссон. А также: Питт и Джоли, Вуди Аллен, Джонни Депп, Годзилла, Тильда Суинтон, Ксавье Долан, Достоевский и другие герои весны-2014
24 фильма весны

24 фильма весны
Три фильма со Скарлетт Йоханссон. А также: Питт и Джоли, Вуди Аллен, Джонни Депп, Годзилла, Тильда Суинтон, Ксавье Долан, Достоевский и другие герои весны-2014

Петербургский юрист требует признать Библию экстремистской литературой

Петербургский юрист требует проверить Библию на экстремизм, так как в её тексте встречаются призывы к насилию и религиозной вражде. Заявление направлено в шесть районных прокуратур

Петербургский юрист требует признать Библию экстремистской литературой

Планы на весну: 13 новых сериалов
Планы на весну: 13 новых сериалов Ганнибал Лектер и Иисус Христос, Норман Бейтс и Леонардо Да Винчи, клоны, оборотни и инопланетяне в новых сериалах создателей «Остаться в живых», «Героев», «Торчвуда» и «Во все тяжкие».
Планы на весну: 13 новых сериалов

Планы на весну: 13 новых сериалов
Ганнибал Лектер и Иисус Христос, Норман Бейтс и Леонардо Да Винчи, клоны, оборотни и инопланетяне в новых сериалах создателей «Остаться в живых», «Героев», «Торчвуда» и «Во все тяжкие».

Блогеры о библейских заповедях на городских улицах
Блогеры о библейских заповедях на городских улицах Во вторник, двадцатого июля, на улицах Москвы появились плакаты с цитатами из Библии.
Блогеры о библейских заповедях на городских улицах

Блогеры о библейских заповедях на городских улицах
Во вторник, двадцатого июля, на улицах Москвы появились плакаты с цитатами из Библии.