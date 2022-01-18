20 октября 2021
Суд в Петербурге признал «Сатанинскую библию» от «Общества сознания смерти» экстремистким материалом
Аскорбинка от всех болезней, торнадо в Москве и проверка будущих водителей
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
РПЦ — о решении суда уничтожить Библию по «закону Яровой»
Такие действия представители церкви назвали «большим перегибом»
В России постановили уничтожить Библию по закону Яровой
На книгах отсутствовало указание о принадлежности издателя к религиозным организациям
РПЦ выпустит Библию для трудовых мигрантов
Первое издание Библии для мигрантов выйдет на узбекском языке
24 фильма весны Три фильма со Скарлетт Йоханссон. А также: Питт и Джоли, Вуди Аллен, Джонни Депп, Годзилла, Тильда Суинтон, Ксавье Долан, Достоевский и другие герои весны-2014
24 фильма весны Три фильма со Скарлетт Йоханссон. А также: Питт и Джоли, Вуди Аллен, Джонни Депп, Годзилла, Тильда Суинтон, Ксавье Долан, Достоевский и другие герои весны-2014
Петербургский юрист требует признать Библию экстремистской литературой
Петербургский юрист требует проверить Библию на экстремизм, так как в её тексте встречаются призывы к насилию и религиозной вражде. Заявление направлено в шесть районных прокуратур
Планы на весну: 13 новых сериалов Ганнибал Лектер и Иисус Христос, Норман Бейтс и Леонардо Да Винчи, клоны, оборотни и инопланетяне в новых сериалах создателей «Остаться в живых», «Героев», «Торчвуда» и «Во все тяжкие».