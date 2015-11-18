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Сверхъестественное: 15 средств для дневного макияжа от профессиональных визажистов
Сверхъестественное: 15 средств для дневного макияжа от профессиональных визажистов Специалисты московских салонов — о любимой косметике для нюдовых образов
Сверхъестественное: 15 средств для дневного макияжа от профессиональных визажистов

Сверхъестественное: 15 средств для дневного макияжа от профессиональных визажистов
Специалисты московских салонов — о любимой косметике для нюдовых образов

«Под мальчика»: Почему женская стрижка дороже мужской
«Под мальчика»: Почему женская стрижка дороже мужской Разбираемся в проявлении «розового налога»
«Под мальчика»: Почему женская стрижка дороже мужской

«Под мальчика»: Почему женская стрижка дороже мужской
Разбираемся в проявлении «розового налога»

Куда идти за новогодним макияжем и укладкой
Куда идти за новогодним макияжем и укладкой Праздничные образы от пяти московских салонов
Куда идти за новогодним макияжем и укладкой

Куда идти за новогодним макияжем и укладкой
Праздничные образы от пяти московских салонов

Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие Birdie
Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие Birdie А еще акция на обувь в Leform и новый магазин JerusalemBazar
Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие Birdie

Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие Birdie
А еще акция на обувь в Leform и новый магазин JerusalemBazar

На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie

Там также расположится школа для парикмахеров

На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie
Там также расположится школа для парикмахеров

В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie

Здесь можно постричь и уложить волосы, сделать маникюр или педикюр

В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie
Здесь можно постричь и уложить волосы, сделать маникюр или педикюр

Самые актуальные стрижки осени
Самые актуальные стрижки осени Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье
Самые актуальные стрижки осени

Самые актуальные стрижки осени
Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье

Российские марки косметики
Российские марки косметики Космецевтика, брутальная линейка средств для усов и бороды и шампуни от Birdie, Bling-Blings и You Need It — редактор The Village Таня Решетник выбрала 10 стоящих внимания российских бьюти-брендов
Российские марки косметики

Российские марки косметики
Космецевтика, брутальная линейка средств для усов и бороды и шампуни от Birdie, Bling-Blings и You Need It — редактор The Village Таня Решетник выбрала 10 стоящих внимания российских бьюти-брендов