Сверхъестественное: 15 средств для дневного макияжа от профессиональных визажистов Специалисты московских салонов — о любимой косметике для нюдовых образов
Сверхъестественное: 15 средств для дневного макияжа от профессиональных визажистов Специалисты московских салонов — о любимой косметике для нюдовых образов
«Под мальчика»: Почему женская стрижка дороже мужской Разбираемся в проявлении «розового налога»
«Под мальчика»: Почему женская стрижка дороже мужской Разбираемся в проявлении «розового налога»
Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие Birdie А еще акция на обувь в Leform и новый магазин JerusalemBazar
Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие Birdie А еще акция на обувь в Leform и новый магазин JerusalemBazar
На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie
Там также расположится школа для парикмахеров
На Рождественском бульваре откроется еще одна парикмахерская Birdie Там также расположится школа для парикмахеров
В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie
Здесь можно постричь и уложить волосы, сделать маникюр или педикюр
В Москве открылась еще одна парикмахерская Birdie Здесь можно постричь и уложить волосы, сделать маникюр или педикюр
Самые актуальные стрижки осени Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье
Самые актуальные стрижки осени Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье
Российские марки косметики Космецевтика, брутальная линейка средств для усов и бороды и шампуни от Birdie, Bling-Blings и You Need It — редактор The Village Таня Решетник выбрала 10 стоящих внимания российских бьюти-брендов