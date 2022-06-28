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МЫ В СОЦСЕТЯХ

28 июня 2022

«Ночлежка» собирает рюкзаки для бездомных в Москве и Петербурге

17 декабря 2021

Chery и фонд «Лавка радостей» соберут ненужные вещи. Их передадут нуждающимся

15 декабря 2020

«Маршак» запустил акцию в поддержку подопечных Фонда имени Андрея Рылькова. Можно подарить детям книги

Ссылка дня
3 ноября 2020

«Душа с душою говорит» — проект, в котором художники дарят картины домам престарелых

31 октября 2020

Camera Obscura и другие кофейни будут переводить деньги с продажи кофе «Детскому хоспису»

26 сентября 2020

В Москве стартовала благотворительная акция «Чашка кофе для беженца»

«Котик боится грозы»: Demeter выпустил аромат в поддержку бездомных животных
11 августа 2020

«Котик боится грозы»: Demeter выпустил аромат в поддержку бездомных животных

Пользователи Delivery Club смогут накормить исчезающих животных

В виртуальном ресторане можно заказать сельдь для белого медведя и шишки для оленей

Пользователи Delivery Club смогут накормить исчезающих животных

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

Москвичи смогут взять питомца из приюта с доставкой на дом (обновлено)

Его привезут волонтеры

Москвичи смогут взять питомца из приюта с доставкой на дом (обновлено)

В ЗИЛе пройдет благотворительный аукцион книг, написанных женщинами о женщинах

Гостей также ждет викторина и эксклюзивный мерч

В ЗИЛе пройдет благотворительный аукцион книг, написанных женщинами о женщинах

В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе

В акции участвуют 60 кофеен Москвы и Петербурга

В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе

В 35 городах поставят «Коробки храбрости». В них можно оставить игрушки для больных детей

Принести можно только новые игрушки (и не мягкие)

В 35 городах поставят «Коробки храбрости». В них можно оставить игрушки для больных детей

В Москве пройдет благотворительный картографический марафон «Врачей без границ»

Участники создадут карты мест, где пока не хватает врачебной помощи

В Москве пройдет благотворительный картографический марафон «Врачей без границ»

Подписка на ежедневное пожертвование в 1 рубль

Кампанию запустил фонд «Нужна помощь»

Подписка на ежедневное пожертвование в 1 рубль

На фестивале «Пасхальный дар» помогут животным и покажут инклюзивные спектакли

Заняться благотворительностью можно с 7 по 15 апреля

На фестивале «Пасхальный дар» помогут животным и покажут инклюзивные спектакли

В Музее Москвы пройдет благотворительный веломаркет

Вырученные средства пойдут в поддержку детского хосписа «Дом с маяком»

В Музее Москвы пройдет благотворительный веломаркет

В Москве состоится третий по счету Зеленый марафон «Бегущие сердца»

Марафон предусматривает три дистанции

В Москве состоится третий по счету Зеленый марафон «Бегущие сердца»

На катке ВДНХ пройдет благотворительный день

Вырученные с продажи билетов деньги пойдут в благотворительные фонды

На катке ВДНХ пройдет благотворительный день

В Москве пройдет благотворительный маркет «Душевный bazar»

В этом году общая концепция называется «Заячий десант»

В Москве пройдет благотворительный маркет «Душевный bazar»

В «Гараже» пройдет показ «невидимого спектакля»

Спектакль нужно будет смотреть с завязанными глазами и воспринимать через звуки, запахи и тактильные ощущения

В «Гараже» пройдет показ «невидимого спектакля»

В Москве пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек

Кроме благотворительных акций в программу фестиваля вошел мастер-класс по вырезанию тыкв

В Москве пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек

В саду «Эрмитаж» пройдет благотворительная акция по сбору мелочи

Все деньги пойдут в помощь фонду «Линия жизни»

В саду «Эрмитаж» пройдет благотворительная акция по сбору мелочи

Фонд «Вера» запускает к 1 сентября акцию «Дети вместо цветов»

Участникам предлагается непотраченные на букеты деньги перевести нуждающимся

Фонд «Вера» запускает к 1 сентября акцию «Дети вместо цветов»

Депкульт запустил благотворительную акцию «Исполни желание»

Ведомство предлагает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями

Депкульт запустил благотворительную акцию «Исполни желание»

Семь заведений на Патриках проведут благотворительную акцию

С 12 декабря по 7 января 2013 года на Патриарших прудах пройдёт благотворительная акция «Вместе в Новый год».

Семь заведений на Патриках проведут благотворительную акцию

В кафе «Март» проведут благотворительный фестиваль шарлотки

6 октября в кафе «Март» на улице Петровка состоится благотворительный фестиваль шарлотки.

В кафе «Март» проведут благотворительный фестиваль шарлотки

На «субботнике блогеров» соберут ненужные телефоны

8 сентября в Москве на ежегодном субботнике «Блогеры против мусора» пройдёт акция «Подари телефону новую жизнь».

На «субботнике блогеров» соберут ненужные телефоны

В ЦАО откроют 19 пунктов сбора благотворительной помощи

Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе» пройдёт с 10 утра до 9 вечера 25 августа в ЦАО.

В ЦАО откроют 19 пунктов сбора благотворительной помощи