«Маршак» запустил акцию в поддержку подопечных Фонда имени Андрея Рылькова. Можно подарить детям книги
«Душа с душою говорит» — проект, в котором художники дарят картины домам престарелых
Camera Obscura и другие кофейни будут переводить деньги с продажи кофе «Детскому хоспису»
Пользователи Delivery Club смогут накормить исчезающих животных
В виртуальном ресторане можно заказать сельдь для белого медведя и шишки для оленей
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
В ЗИЛе пройдет благотворительный аукцион книг, написанных женщинами о женщинах
Гостей также ждет викторина и эксклюзивный мерч
В субботу пройдет акция в поддержку бездомных животных. Чтобы помочь, нужно купить кофе
В акции участвуют 60 кофеен Москвы и Петербурга
В 35 городах поставят «Коробки храбрости». В них можно оставить игрушки для больных детей
Принести можно только новые игрушки (и не мягкие)
В Москве пройдет благотворительный картографический марафон «Врачей без границ»
Участники создадут карты мест, где пока не хватает врачебной помощи
На фестивале «Пасхальный дар» помогут животным и покажут инклюзивные спектакли
Заняться благотворительностью можно с 7 по 15 апреля
В Музее Москвы пройдет благотворительный веломаркет
Вырученные средства пойдут в поддержку детского хосписа «Дом с маяком»
В Москве состоится третий по счету Зеленый марафон «Бегущие сердца»
Марафон предусматривает три дистанции
На катке ВДНХ пройдет благотворительный день
Вырученные с продажи билетов деньги пойдут в благотворительные фонды
В Москве пройдет благотворительный маркет «Душевный bazar»
В этом году общая концепция называется «Заячий десант»
В «Гараже» пройдет показ «невидимого спектакля»
Спектакль нужно будет смотреть с завязанными глазами и воспринимать через звуки, запахи и тактильные ощущения
В Москве пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек
Кроме благотворительных акций в программу фестиваля вошел мастер-класс по вырезанию тыкв
В саду «Эрмитаж» пройдет благотворительная акция по сбору мелочи
Все деньги пойдут в помощь фонду «Линия жизни»
Фонд «Вера» запускает к 1 сентября акцию «Дети вместо цветов»
Участникам предлагается непотраченные на букеты деньги перевести нуждающимся
Депкульт запустил благотворительную акцию «Исполни желание»
Ведомство предлагает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями
Семь заведений на Патриках проведут благотворительную акцию
С 12 декабря по 7 января 2013 года на Патриарших прудах пройдёт благотворительная акция «Вместе в Новый год».
В кафе «Март» проведут благотворительный фестиваль шарлотки
6 октября в кафе «Март» на улице Петровка состоится благотворительный фестиваль шарлотки.
На «субботнике блогеров» соберут ненужные телефоны
8 сентября в Москве на ежегодном субботнике «Блогеры против мусора» пройдёт акция «Подари телефону новую жизнь».
В ЦАО откроют 19 пунктов сбора благотворительной помощи
Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе» пройдёт с 10 утра до 9 вечера 25 августа в ЦАО.