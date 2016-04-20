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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Криптоарт — новый этап в истории искусства
Криптоарт — новый этап в истории искусства Почему в NFT пришли бизнесмены, художники и Пэрис Хилтон
Криптоарт — новый этап в истории искусства

Криптоарт — новый этап в истории искусства
Почему в NFT пришли бизнесмены, художники и Пэрис Хилтон

«Я заработал на биткоине»
«Я заработал на биткоине» Квартиры в Москве и Нью-Йорке, сочный бургер и провальный криптопроект — на что счастливчики потратили свои доходы
«Я заработал на биткоине»

«Я заработал на биткоине»
Квартиры в Москве и Нью-Йорке, сочный бургер и провальный криптопроект — на что счастливчики потратили свои доходы

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США

В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США

В России попробуют создать билетный Instagram

Этим займется платформа Ticketscloud

В России попробуют создать билетный Instagram

Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес
Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес «Просыпаюсь с мыслью: „Я — генеральный директор? О нет!“»
Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес

Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес
«Просыпаюсь с мыслью: „Я — генеральный директор? О нет!“»

The Bell: Блокчейн-платформу Павла Дурова запустят в марте

Сроки запуска TON переносили несколько раз

The Bell: Блокчейн-платформу Павла Дурова запустят в марте

Пушкинский музей открывает цикл публичных лекций «Мифология завтра»

Первая встреча, посвященная блокчейну в современном искусстве, пройдет 13 декабря

Пушкинский музей открывает цикл публичных лекций «Мифология завтра»

Третьяковка представила блокчейн-проект по оцифровке музейных экспонатов

Любой желающий может стать патроном предмета искусства за пожертвование

Третьяковка представила блокчейн-проект по оцифровке музейных экспонатов

«Ведомости»: Блокчейн-платформа Telegram запустится до конца осени

Разработка завершена на 70 %

«Ведомости»: Блокчейн-платформа Telegram запустится до конца осени

На конференции в «Москва-Сити» расскажут о вечной молодости и цифровом поколении

Лекции и дискуссии от спикеров со всего мира продолжатся два дня

На конференции в «Москва-Сити» расскажут о вечной молодости и цифровом поколении

На Geek Picnic разыграют криптовалюту и поговорят о сексе будущего

Фестиваль пройдет 11–12 августа в Коломенском и 18–19 августа на Елагином острове в Петербурге

На Geek Picnic разыграют криптовалюту и поговорят о сексе будущего

Что не так с трендами 2018 года
СПЕЦПРОЕКТ
Что не так с трендами 2018 года К чему ведет блокчейн и ответственное потребление
Что не так с трендами 2018 года
СПЕЦПРОЕКТ

Что не так с трендами 2018 года
К чему ведет блокчейн и ответственное потребление

Исследования о блокчейне для Госдумы за 7 миллионов рублей

Депутаты объявили конкурс для создания экспертного заключения

Исследования о блокчейне для Госдумы за 7 миллионов рублей

В Госдуму внесли новый законопроект о криптовалютах

В нем дается определение цифровым финансовым активам

В Госдуму внесли новый законопроект о криптовалютах

Cinezen займется распространением фильмов за криптовалюту

Технология блокчейн позволит правообладателям получать средства напрямую от зрителей

Cinezen займется распространением фильмов за криптовалюту

Сотрудники Apple против стекол, умная куртка от Nokia и замена блокчейну

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сотрудники Apple против стекол, умная куртка от Nokia и замена блокчейну

Московские власти не будут разрабатывать собственную криптовалюту

Сейчас власти работают над внедрением технологии блокчейн в городские сервисы

Московские власти не будут разрабатывать собственную криптовалюту

Всемирный Wi-Fi, автомат по продаже снежков и ажиотаж вокруг блокчейн-специалистов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Всемирный Wi-Fi, автомат по продаже снежков и ажиотаж вокруг блокчейн-специалистов

В «Физтехпарке» научат программировать на Ethereum

Программа подготовки разработчиков не имеет аналогов в России

В «Физтехпарке» научат программировать на Ethereum

Советы по майнингу от патриарха, флешмоб против травли жертв и виртуальный оператор

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Советы по майнингу от патриарха, флешмоб против травли жертв и виртуальный оператор

Минфин хочет разрешить менять криптовалюту на рубли

Ведомство дало определения новым понятиям цифровой экономики

Минфин хочет разрешить менять криптовалюту на рубли

Россия вошла в тройку лидеров по объему ICO

Мировым лидером стали США

Россия вошла в тройку лидеров по объему ICO

Манипуляторы биткоином, страховка по GPS и меняющие Россию технологии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Манипуляторы биткоином, страховка по GPS и меняющие Россию технологии

Дмитрий Медведев — об исчезновении криптовалют

Премьер-министр предсказал будущее главного бизнес-тренда

Дмитрий Медведев — об исчезновении криптовалют

Новый дефект iPhone X, марш памяти Маркелова и Бабуровой и блокчейн-лаборатория Сбербанка

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новый дефект iPhone X, марш памяти Маркелова и Бабуровой и блокчейн-лаборатория Сбербанка

Как купить криптовалюту или токены
Как купить криптовалюту или токены Все способы — от самого простого до самого выгодного
Как купить криптовалюту или токены

Как купить криптовалюту или токены
Все способы — от самого простого до самого выгодного

Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию

Компания продолжит эксперименты с технологией

Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию

Смогут ли пользователи Telegram заработать на криптовалюте Дурова
Смогут ли пользователи Telegram заработать на криптовалюте Дурова Чего ожидать от появления Gram
Смогут ли пользователи Telegram заработать на криптовалюте Дурова

Смогут ли пользователи Telegram заработать на криптовалюте Дурова
Чего ожидать от появления Gram

Режим невидимки в iPhone X, искусственный голос от Google и инвестиции в блокчейн

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Режим невидимки в iPhone X, искусственный голос от Google и инвестиции в блокчейн

Что такое блокчейн: Объясняем на смузи

Что такое блокчейн: Объясняем на смузиГид, после которого вы точно поймете

Что такое блокчейн: Объясняем на смузи

Что такое блокчейн: Объясняем на смузи
Гид, после которого вы точно поймете

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Модель климата из «Игры престолов», покер с искусственным интеллектом и блокчейн в ФАС

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Модель климата из «Игры престолов», покер с искусственным интеллектом и блокчейн в ФАС

5 главных бизнес-трендов 2017 года
5 главных бизнес-трендов 2017 года Криптовалюты, искусственный интеллект и другие обсуждаемые темы года
5 главных бизнес-трендов 2017 года

5 главных бизнес-трендов 2017 года
Криптовалюты, искусственный интеллект и другие обсуждаемые темы года

Биткоин за 15 тысяч, клей для глаз и безлимит для айфонов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Биткоин за 15 тысяч, клей для глаз и безлимит для айфонов

В Москве открылась первая блокчейн-коммуна

Подростки смогут заняться здесь реализацией кейсов

В Москве открылась первая блокчейн-коммуна

Правильный бургер, идентификация по селфи и знакомства на The Question

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Правильный бургер, идентификация по селфи и знакомства на The Question

«Активного гражданина» перевели на блокчейн

Технология сделает процесс голосования более прозрачным

«Активного гражданина» перевели на блокчейн

Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям

Большинство занятий рассчитаны на абсолютных новичков в программировании

Moscow Coding School запустила онлайн-курсы по блокчейну и нейросетям

Неправильный бургер, робот-юрист и блокчейн-платформа для автоиндустрии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Неправильный бургер, робот-юрист и блокчейн-платформа для автоиндустрии

Дипломы на блокчейне, фильм о Uber и шумоподавляющая вилка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дипломы на блокчейне, фильм о Uber и шумоподавляющая вилка

Власти Москвы предоставят серверы для блокчейн-проекта на базе Росреестра

Внедрение технологии обезопасит собственников от мошеннических схем

Власти Москвы предоставят серверы для блокчейн-проекта на базе Росреестра

Брендированные апартаменты от Airbnb, ИИ-сумоист и курсы Стива Возняка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Брендированные апартаменты от Airbnb, ИИ-сумоист и курсы Стива Возняка

Влияние ИИ на общество, Telegram-банк и 3D-печать сетчатки глаза

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Влияние ИИ на общество, Telegram-банк и 3D-печать сетчатки глаза

«Технология блокчейн»: Как изменится финансовый рынок
«Технология блокчейн»: Как изменится финансовый рынок Станет ли банковская система прозрачнее, а финансовые услуги дешевле благодаря новому формату транзакций
«Технология блокчейн»: Как изменится финансовый рынок

«Технология блокчейн»: Как изменится финансовый рынок
Станет ли банковская система прозрачнее, а финансовые услуги дешевле благодаря новому формату транзакций

Электросамолет, смартфон на блокчейне и Ad Manager для бизнеса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Электросамолет, смартфон на блокчейне и Ad Manager для бизнеса

Госдума потратит на исследование блокчейна и криптовалют 2,5 миллиона рублей

Госдума объявила открытый конкурс на проведение исследования

Госдума потратит на исследование блокчейна и криптовалют 2,5 миллиона рублей

В российских вузах ввели спецкурсы о блокчейне

Занятия пройдут в МГУ, ВШЭ, МИСиС, МФТИ и СПбГУ

В российских вузах ввели спецкурсы о блокчейне

В России вырос спрос на специалистов по блокчейну и криптовалютам

Об увеличении спроса заявили в HeаdHunter и Superjob

В России вырос спрос на специалистов по блокчейну и криптовалютам

Новые функции «Яндекс.Карт», кольцо-смартфон и отказ Adobe от Flash

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые функции «Яндекс.Карт», кольцо-смартфон и отказ Adobe от Flash

Покупки Avast, планы «Билайн» и российское аэротакси на блокчейне

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Покупки Avast, планы «Билайн» и российское аэротакси на блокчейне

Глава Qiwi запускает академию по изучению блокчейн-технологий

Вести занятия будут сотрудники Qiwi и приглашенные специалисты

Глава Qiwi запускает академию по изучению блокчейн-технологий

«Ловец покемонов» Руслан Соколовский запускает издание о блокчейне

Его партнер — экс-трейдер Алексей Калиниченко, недавно освобожденный из тюрьмы

«Ловец покемонов» Руслан Соколовский запускает издание о блокчейне

«Неизбежно»: Как новые технологии лишают нас собственности
«Неизбежно»: Как новые технологии лишают нас собственности Главный редактор журнала Wired написал о том, как изменился мир и что будет дальше
«Неизбежно»: Как новые технологии лишают нас собственности

«Неизбежно»: Как новые технологии лишают нас собственности
Главный редактор журнала Wired написал о том, как изменился мир и что будет дальше

Игра про русского алкоголика, робокоп в Дубае и инвестиции в криптовалюте

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Игра про русского алкоголика, робокоп в Дубае и инвестиции в криптовалюте

Из-за санкций Сбербанк не пустили в международный блокчейн-консорциум

К консорциуму R3 уже присоединились более 80 иностранных банков и госорганов

Из-за санкций Сбербанк не пустили в международный блокчейн-консорциум

Налоговая хочет использовать блокчейн для отказа от деклараций

Министерство финансов, Центробанк и участники рынка одобряют это решение

Налоговая хочет использовать блокчейн для отказа от деклараций

Сбербанк вошел в консорциум по развитию технологии криптовалют

Теперь компания сможет взаимодействовать с основными разработчиками блокчейн-сервисов

Сбербанк вошел в консорциум по развитию технологии криптовалют

Минфин решил приравнять биткоин к иностранной валюте

Россияне смогут покупать и продавать криптовалюту, но за пределами страны

Минфин решил приравнять биткоин к иностранной валюте

Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт