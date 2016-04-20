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«Я заработал на биткоине» Квартиры в Москве и Нью-Йорке, сочный бургер и провальный криптопроект — на что счастливчики потратили свои доходы
Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США
В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
Секрет фермы: Как основатель LavkaLavka пытается спасти бизнес «Просыпаюсь с мыслью: „Я — генеральный директор? О нет!“»
The Bell: Блокчейн-платформу Павла Дурова запустят в марте
Сроки запуска TON переносили несколько раз
Пушкинский музей открывает цикл публичных лекций «Мифология завтра»
Первая встреча, посвященная блокчейну в современном искусстве, пройдет 13 декабря
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Любой желающий может стать патроном предмета искусства за пожертвование
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На конференции в «Москва-Сити» расскажут о вечной молодости и цифровом поколении
Лекции и дискуссии от спикеров со всего мира продолжатся два дня
На Geek Picnic разыграют криптовалюту и поговорят о сексе будущего
Фестиваль пройдет 11–12 августа в Коломенском и 18–19 августа на Елагином острове в Петербурге
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Россияне смогут покупать и продавать криптовалюту, но за пределами страны
Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт
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