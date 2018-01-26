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Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США
В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены
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Сроки запуска TON переносили несколько раз
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Пушкинский музей открывает цикл публичных лекций «Мифология завтра»
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Третьяковка представила блокчейн-проект по оцифровке музейных экспонатов
Любой желающий может стать патроном предмета искусства за пожертвование
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Разработка завершена на 70 %
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В Госдуму внесли новый законопроект о криптовалютах
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