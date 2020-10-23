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А воз и ныне там: Можно ли в Москве ездить на электромобилеВ 2012 году The Village проверил, насколько Москва удобна для владельцев экологичного транспорта. Спустя три года мы повторяем эксперимент
А воз и ныне там:
Можно ли в Москве ездить на электромобиле В 2012 году The Village проверил, насколько Москва удобна для владельцев экологичного транспорта. Спустя три года мы повторяем эксперимент
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Все продукты сожгли в печах-инсинераторах на псковской границе
BMW отложила решение о строительстве завода в России
BMW отложила решение о строительстве завода в России
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В декабре 2014 года стоимость автомобилей марки росла в диапазоне от 1 до 5,2 процента
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