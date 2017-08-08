ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»
Гаскаров и Гущин отсидели реальные сроки
ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро компенсации двум фигурантам «болотного дела» Гаскаров и Гущин отсидели реальные сроки
«Я отсидел за участие в митинге» Монолог человека, попавшего в тюрьму за протесты в 2012 году. Сейчас он работает в «ОВД-Инфо» и помогает другим протестующим
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей» 14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
МВД потребовало компенсацию за потерянные дубинки во время акций на Болотной
Иск подали в отношении шести фигурантов «болотного дела»
МВД потребовало компенсацию за потерянные дубинки во время акций на Болотной Иск подали в отношении шести фигурантов «болотного дела»
ЕСПЧ присудил фигуранту «болотного дела» 7,5 тысячи евро за содержание в клетке
Компенсацию выплатят за нарушение властями запрета на бесчеловечное обращение
ЕСПЧ присудил фигуранту «болотного дела» 7,5 тысячи евро за содержание в клетке Компенсацию выплатят за нарушение властями запрета на бесчеловечное обращение
«Рамки дозволенного»: Заборчик УВД ЦАО Как барьер для оппозиции стал «туристическим символом» Москвы
Суд отказался продлить срок принудительного лечения фигуранта «болотного дела» Косенко
В 2013 году суд признал Косенко невменяемым
Суд отказался продлить срок принудительного лечения фигуранта «болотного дела» Косенко В 2013 году суд признал Косенко невменяемым
ЕСПЧ присудил 35 тысяч евро троим фигурантам «болотного дела»
Суд выявил нарушение запрета на пытки и права на личную неприкосновенность
ЕСПЧ присудил 35 тысяч евро троим фигурантам «болотного дела» Суд выявил нарушение запрета на пытки и права на личную неприкосновенность
ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Кавказскому
Суд признал нарушение российскими властями запрета на пытки и права обвиняемого на справедливый суд
ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро фигуранту «болотного дела» Кавказскому Суд признал нарушение российскими властями запрета на пытки и права обвиняемого на справедливый суд
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 600 евро фигуранту «болотного дела» Бученкову
Суд установил нарушение прав Бученкова на свободу и личную неприкосновенность
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 600 евро фигуранту «болотного дела» Бученкову Суд установил нарушение прав Бученкова на свободу и личную неприкосновенность
Арест имущества Серебренникова, сбой в работе сайтов СМИ и 3D-туры в новостройках
The Village вспоминает самые важные события уходящего дня
Арест имущества Серебренникова, сбой в работе сайтов СМИ и 3D-туры в новостройках The Village вспоминает самые важные события уходящего дня
Находившийся под домашним арестом фигурант «болотного дела» покинул Россию
Дмитрий Бученков попросил политическое убежище в одной из стран Евросоюза
Находившийся под домашним арестом фигурант «болотного дела» покинул Россию Дмитрий Бученков попросил политическое убежище в одной из стран Евросоюза
Верховный суд отказался отменить приговор фигуранту «болотного дела» вопреки решению ЕСПЧ
В приговоре ЕСПЧ отметил нарушения четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека
Верховный суд отказался отменить приговор фигуранту «болотного дела» вопреки решению ЕСПЧ В приговоре ЕСПЧ отметил нарушения четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека
СКР вернул Яшину изъятые при обыске в 2012 году деньги
Ведомство должно было выполнить соответствующее решение суда в июне
СКР вернул Яшину изъятые при обыске в 2012 году деньги Ведомство должно было выполнить соответствующее решение суда в июне
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал о допросе в СК
По его словам, cотрудники комитета хотели услышать показания в отношении «лидеров оппозиции»
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал о допросе в СК По его словам, cотрудники комитета хотели услышать показания в отношении «лидеров оппозиции»
Фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих уехал из России
Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт»
Фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих уехал из России Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт»
Сергея Удальцова вызвали на допрос по «болотному делу»
Допрос пройдет в Следственном комитете в пятницу, 8 сентября
Сергея Удальцова вызвали на допрос по «болотному делу»
Допрос пройдет в Следственном комитете в пятницу, 8 сентября
На свободу вышел фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих
Он является последним осужденным по делу
На свободу вышел фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих Он является последним осужденным по делу
Ходатайство об УДО Ивана Непомнящих рассмотрят после его освобождения
Непомнящих — один из фигурантов «болотного дела»