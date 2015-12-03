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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Памятник Исламу Каримову установят на Большой Полянке

Установку памятника одобрила комиссия по монументальному искусству при Мосгордумы

Памятник Исламу Каримову установят на Большой Полянке

Археологические находки во время работ по программе «Моя улица»

Среди найденных артефактов — свинцовые пули, игрушки, пуговицы и монеты

Археологические находки во время работ по программе «Моя улица»

Бывшую усадьбу на Большой Полянке отреставрируют за 22 миллиона рублей

За право льготной аренды усадьбы боролись восемь компаний

Бывшую усадьбу на Большой Полянке отреставрируют за 22 миллиона рублей

В Москве составят карту археологических находок

Мосгорнаследие создаёт общий список артефактов, найденных во время работ по программе «Моя улица»

В Москве составят карту археологических находок

На Большой Полянке открывается кафе «Вино и Бургер»

В винной карте есть около 40 видов вина, которое подходит к бургерам в заведении

На Большой Полянке открывается кафе «Вино и Бургер»