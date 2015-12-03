Памятник Исламу Каримову установят на Большой Полянке
Установку памятника одобрила комиссия по монументальному искусству при Мосгордумы
Археологические находки во время работ по программе «Моя улица»
Среди найденных артефактов — свинцовые пули, игрушки, пуговицы и монеты
Бывшую усадьбу на Большой Полянке отреставрируют за 22 миллиона рублей
За право льготной аренды усадьбы боролись восемь компаний
В Москве составят карту археологических находок
Мосгорнаследие создаёт общий список артефактов, найденных во время работ по программе «Моя улица»
На Большой Полянке открывается кафе «Вино и Бургер»
В винной карте есть около 40 видов вина, которое подходит к бургерам в заведении