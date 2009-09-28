Роспотребнадзор предупредил о риске заражения гепатитом и ВИЧ в барбершопах
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop
Во время стрижки клиенты здесь смогут смотреть матчи, боксёрские поединки или биатлонную гонку
На Маросейке открылся крафтовый бар «Борода»
В баре 24 вида разливного пива, 200 — бутылочного и еда из российских фермерских хозяйств
В Москве пройдёт чемпионат усатых и бородатых людей
Конкурс проводится по случаю ежегодного празднования Дня бородача, который отмечается 6 апреля, в день отмены Екатериной II петровского налога на бороды
В клубе Zavtra пройдёт чемпионат бородачей и усачей
5 апреля по случаю Дня бородача в клубе Zavtra состоится чемпионат обладателей бород и усов