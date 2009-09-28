Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения гепатитом и ВИЧ в барбершопах

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства

Роспотребнадзор предупредил о риске заражения гепатитом и ВИЧ в барбершопах

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole

Фуд-корт LavkaLavkа, кафе «Зелёная собака», званые ужины в Saxon + Parole
The Village рассказывает об интересных открытиях недели

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве
25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы

25 новых кафе, ресторанов, кофеен и баров зимы
The Village собрал главные гастрономические открытия последних двух месяцев в Москве

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop

Во время стрижки клиенты здесь смогут смотреть матчи, боксёрские поединки или биатлонную гонку

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся барбершоп Flattop

На Маросейке открылся крафтовый бар «Борода»

В баре 24 вида разливного пива, 200 — бутылочного и еда из российских фермерских хозяйств

На Маросейке открылся крафтовый бар «Борода»

В Москве пройдёт чемпионат усатых и бородатых людей

Конкурс проводится по случаю ежегодного празднования Дня бородача, который отмечается 6 апреля, в день отмены Екатериной II петровского налога на бороды

В Москве пройдёт чемпионат усатых и бородатых людей

В клубе Zavtra пройдёт чемпионат бородачей и усачей

5 апреля по случаю Дня бородача в клубе Zavtra состоится чемпионат обладателей бород и усов

В клубе Zavtra пройдёт чемпионат бородачей и усачей

Эссе о бороде
Эссе о бороде Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.&nbsp;
Эссе о бороде

Эссе о бороде
Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.&nbsp;