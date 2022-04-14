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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В магазинах Celine отказываются обслуживать россиян и белорусов
14 апреля 2022

В магазинах Celine отказываются обслуживать россиян и белорусов

Марка Vilhelm Parfumerie откроет бутик на Патриарших прудах
19 февраля 2022

Марка Vilhelm Parfumerie откроет бутик на Патриарших прудах

В «Афимолле» заработал магазин украшений Viva la Vika
30 сентября 2021

В «Афимолле» заработал магазин украшений Viva la Vika

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger
20 октября 2020

В Москве открылся бутик французской марки шоколада Patrick Roger

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России

Модный дом не пережил кризис

Бренд сумок и аксессуаров Longchamp объявил о закрытии в России

«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов

Здание купил девелопер Realty4Sale

«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов

На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger

Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете

На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger

В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией

Раньше он находился на Кузнецком Мосту

В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией

Karen Millen закроет все бутики в России

Бренд продали интернет-магазину Boohoo

Karen Millen закроет все бутики в России

На Малой Бронной открылся первый в России бутик Le Labo

В магазине продаются духи, средства для ухода и свечи

На Малой Бронной открылся первый в России бутик Le Labo

В «Цветном» открылся первый корнер Sandro Homme

В нем представлены последние новинки коллекции весна-лето

В «Цветном» открылся первый корнер Sandro Homme

В гостинице «Метрополь» открылся флагманский бутик Alexander Terekhov

В бутике представлены основные сезонные коллекции бренда

В гостинице «Метрополь» открылся флагманский бутик Alexander Terekhov

Возле Патриарших прудов откроется парфюмерный бутик Xerjoff

Купить здесь можно парфюмерию трех марок итальянца Серджо Момо

Возле Патриарших прудов откроется парфюмерный бутик Xerjoff

В «Метрополисе» открылся мужской бутик Michael Kors

Мужской бутик американского бренда Michael Kors в «Метрополисе» является первым в Европе

В «Метрополисе» открылся мужской бутик Michael Kors

Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных
Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных Сотрудники редакции обошли магазины люксового сегмента, чтобы выяснить, встречают ли там по одёжке
Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных

Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных
Сотрудники редакции обошли магазины люксового сегмента, чтобы выяснить, встречают ли там по одёжке

Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин

Деньги, вырученные от продаж, идут в равных долях в оба фонда

Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин

На Кузнецком Мосту открывается первый магазин Herve Leger

В Москве открывается флагманский магазин французской марки Herve Leger, известной бандажными платьями.

На Кузнецком Мосту открывается первый магазин Herve Leger

Showroom “Fashion File” 19 мая открылся новый showroom "Fashion File"

Showroom “Fashion File”