«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов
Здание купил девелопер Realty4Sale
На Новой Риге откроется первый в России бутик элитного шоколада Patrick Roger
Дорогой шоколад от именитого французского кондитера в люксовом аутлете
В Пожарском переулке открылся салон Bouquet с эксклюзивной парфюмерией
Раньше он находился на Кузнецком Мосту
На Малой Бронной открылся первый в России бутик Le Labo
В магазине продаются духи, средства для ухода и свечи
В «Цветном» открылся первый корнер Sandro Homme
В нем представлены последние новинки коллекции весна-лето
В гостинице «Метрополь» открылся флагманский бутик Alexander Terekhov
В бутике представлены основные сезонные коллекции бренда
Возле Патриарших прудов откроется парфюмерный бутик Xerjoff
Купить здесь можно парфюмерию трех марок итальянца Серджо Момо
В «Метрополисе» открылся мужской бутик Michael Kors
Мужской бутик американского бренда Michael Kors в «Метрополисе» является первым в Европе
Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных Сотрудники редакции обошли магазины люксового сегмента, чтобы выяснить, встречают ли там по одёжке
Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин
Деньги, вырученные от продаж, идут в равных долях в оба фонда
На Кузнецком Мосту открывается первый магазин Herve Leger
В Москве открывается флагманский магазин французской марки Herve Leger, известной бандажными платьями.