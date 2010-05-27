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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Правда ли, что гуманитарии и люди с математическим складом ума убираются по-разному
Спецпроект
Правда ли, что гуманитарии и люди с математическим складом ума убираются по-разному И есть ли универсальная формула чистоты
Правда ли, что гуманитарии и люди с математическим складом ума убираются по-разному
Спецпроект

Правда ли, что гуманитарии и люди с математическим складом ума убираются по-разному
И есть ли универсальная формула чистоты

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина
Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина Как совместная самоизоляция повлияла на работоспособность, душевное спокойствие и сексуальную жизнь москвичей
Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина

Вынужденная близость: Как живут пары, которые съехались из-за карантина
Как совместная самоизоляция повлияла на работоспособность, душевное спокойствие и сексуальную жизнь москвичей

Первая зелень: Какие сервисы помогут завести растения дома
Первая зелень: Какие сервисы помогут завести растения дома И сколько стоит профессиональное озеленение квартиры
Первая зелень: Какие сервисы помогут завести растения дома

Первая зелень: Какие сервисы помогут завести растения дома
И сколько стоит профессиональное озеленение квартиры

Забота о ближнем: Как пересаживать комнатные растения
Забота о ближнем: Как пересаживать комнатные растения Весна — самое подходящее время для чекапа зеленых друзей
Забота о ближнем: Как пересаживать комнатные растения

Забота о ближнем: Как пересаживать комнатные растения
Весна — самое подходящее время для чекапа зеленых друзей

От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья
ПРОМО
От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья И как позаимствовать его для русского быта
От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья
ПРОМО

От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья
И как позаимствовать его для русского быта

Сколько россияне тратят на бытовые услуги

За год вырос чек за мобильную связь, ЖКУ и домашний интернет

Сколько россияне тратят на бытовые услуги

Музей Москвы запустит цикл лекций культурологов в формате квартирника

Посетителям расскажут, как и почему менялась жизнь москвичей на протяжении последних 100 лет

Музей Москвы запустит цикл лекций культурологов в формате квартирника

Что не так с вашей любимой бытовой химией
Что не так с вашей любимой бытовой химией Токсичные вещества в стиральном порошке, серная кислота в Comet, соляная — в «Туалетном утёнке» и другие сюрпризы для тех, кому лень читать упаковку
Что не так с вашей любимой бытовой химией

Что не так с вашей любимой бытовой химией
Токсичные вещества в стиральном порошке, серная кислота в Comet, соляная — в «Туалетном утёнке» и другие сюрпризы для тех, кому лень читать упаковку

5 способов сэкономить в быту
5 способов сэкономить в быту Бюджетный ремонт, преображение интерьера с небольшими затратами, умное планирование расходов на ЖКХ — вспоминаем лучшие советы
5 способов сэкономить в быту

5 способов сэкономить в быту
Бюджетный ремонт, преображение интерьера с небольшими затратами, умное планирование расходов на ЖКХ — вспоминаем лучшие советы

Всё, что нас не убивает: 8 магазинов с органической бытовой химией
Всё, что нас не убивает: 8 магазинов с органической бытовой химией The Village разбирается, где можно купить или заказать моющие средства, которые не вызывают аллергию и безопасны для здоровья
Всё, что нас не убивает: 8 магазинов с органической бытовой химией

Всё, что нас не убивает: 8 магазинов с органической бытовой химией
The Village разбирается, где можно купить или заказать моющие средства, которые не вызывают аллергию и безопасны для здоровья

Мастера по ремонту — о бытовых проблемах горожан
Мастера по ремонту — о бытовых проблемах горожан The Village узнал, что чаще всего ломается в московских квартирах и с какими просьбами горожане обращаются в службы быта
Мастера по ремонту — о бытовых проблемах горожан

Мастера по ремонту — о бытовых проблемах горожан
The Village узнал, что чаще всего ломается в московских квартирах и с какими просьбами горожане обращаются в службы быта

12 странных и необычных заданий по дому от пользователей YouDo
12 странных и необычных заданий по дому от пользователей YouDo Cервис YouDo позволяет находить исполнителей для решения бытовых задач. The Village посмотрел, какие необычные задания в последнее время оставляли горожане
12 странных и необычных заданий по дому от пользователей YouDo

12 странных и необычных заданий по дому от пользователей YouDo
Cервис YouDo позволяет находить исполнителей для решения бытовых задач. The Village посмотрел, какие необычные задания в последнее время оставляли горожане

Между чайником и тазиком Настя Красильникова о нужной городской традиции

Между чайником и тазиком

Лингвист Борис Иомдин о лонгсливах, фуфайках и дергайчиках
Лингвист Борис Иомдин о лонгсливах, фуфайках и дергайчиках The Village поговорил с лингвистом Борисом Иомдиным о том, чем свитер отличается от джемпера, зачем Zara продают «фуфайки» и являются ли слова «сарафан» и «хлеб» русскими.
Лингвист Борис Иомдин о лонгсливах, фуфайках и дергайчиках

Лингвист Борис Иомдин о лонгсливах, фуфайках и дергайчиках
The Village поговорил с лингвистом Борисом Иомдиным о том, чем свитер отличается от джемпера, зачем Zara продают «фуфайки» и являются ли слова «сарафан» и «хлеб» русскими.

В кубе: Важные вещи
В кубе: Важные вещи The Village выясняет какие вещи важны для современной молодежи.
В кубе: Важные вещи

В кубе: Важные вещи
The Village выясняет какие вещи важны для современной молодежи.