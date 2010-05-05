Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Сергей Веселов, диджей Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Сергей Веселов, диджей Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Bikepolo. Команда Cosmic На прошлой неделе прошел финал второго чемпионата мира по велополо, который проходил в Женеве. 48 команд со всех континентов боролись за кубок. Carhartt спонсирует команду Cosmic³, которая заняла 2 место, уступив команде L’Equipe со счетом 5-4.
Bikepolo. Команда Cosmic На прошлой неделе прошел финал второго чемпионата мира по велополо, который проходил в Женеве. 48 команд со всех континентов боролись за кубок. Carhartt спонсирует команду Cosmic³, которая заняла 2 место, уступив команде L’Equipe со счетом 5-4.
Carhartt x Charge Fixed Gear Bike arhatt UK и Charge Bikes объединились для создания совместного велосипеда. Двухколесное чудо уже готово, но пока доступны лишь некоторые превью-фотографии. Уже можно сказать, что байк позволит переключаться из режима фиксированной скорости в самый обычный режим с одной скоростью. Ну, и, разумеется, каждая деталь велосипеда – абсолютный и чистый custom: начиная от покраски и заканчивая...