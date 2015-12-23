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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москва вошла в топ-10 городов Европы по количеству коворкингов

К марту 2020 года в столице появится еще 10 новых пространств

Москва вошла в топ-10 городов Европы по количеству коворкингов

Сколько Россия потратила на каждого болельщика ЧМ-2018

Нынешние расходы стали одними из самых высоких за всю историю мундиалей

Сколько Россия потратила на каждого болельщика ЧМ-2018

Города с самыми дорогими офисами

Москва оказалась на 14-й строчке рейтинга

Города с самыми дорогими офисами

Арендаторы начали возвращаться на торговые улицы Москвы после кризиса

Речь идет об улицах Кузнецкий Мост, Маросейка, Покровка, Петровка, Большая Дмитровка, Мясницкая и других

Арендаторы начали возвращаться на торговые улицы Москвы после кризиса

Москва выбыла из десятки городов с самыми дорогими офисами

Теперь столица находится на 11-м месте по стоимости аренды офисных помещений

Москва выбыла из десятки городов с самыми дорогими офисами