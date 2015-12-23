Москва вошла в топ-10 городов Европы по количеству коворкингов
К марту 2020 года в столице появится еще 10 новых пространств
Сколько Россия потратила на каждого болельщика ЧМ-2018
Нынешние расходы стали одними из самых высоких за всю историю мундиалей
Арендаторы начали возвращаться на торговые улицы Москвы после кризиса
Речь идет об улицах Кузнецкий Мост, Маросейка, Покровка, Петровка, Большая Дмитровка, Мясницкая и других
Москва выбыла из десятки городов с самыми дорогими офисами
Теперь столица находится на 11-м месте по стоимости аренды офисных помещений