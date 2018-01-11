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Новости

От LinkedIn до Tinder: Челлендж Долли Партон — в экспонатах музеев мира

Эрмитаж, Пушкинский, Метрополитен и другие шутники

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Новости

От LinkedIn до Tinder: Челлендж Долли Партон — в экспонатах музеев мира Эрмитаж, Пушкинский, Метрополитен и другие шутники

Новости

«Ведомости»: Летом «ВКонтакте» выпустит приложение наподобие TikTok

Пользователи смогут обмениваться короткими видео, участвовать в баттлах и челленджах

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Новости

«Ведомости»: Летом «ВКонтакте» выпустит приложение наподобие TikTok Пользователи смогут обмениваться короткими видео, участвовать в баттлах и челленджах

Новости

YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни

Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы

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Новости

YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы

Новости

Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису

Вырученные деньги пойдут на охрану природы

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Новости

Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису Вырученные деньги пойдут на охрану природы