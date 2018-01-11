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От LinkedIn до Tinder: Челлендж Долли Партон — в экспонатах музеев мира
Эрмитаж, Пушкинский, Метрополитен и другие шутники
Новости
От LinkedIn до Tinder: Челлендж Долли Партон — в экспонатах музеев мира Эрмитаж, Пушкинский, Метрополитен и другие шутники
Новости
«Ведомости»: Летом «ВКонтакте» выпустит приложение наподобие TikTok
Пользователи смогут обмениваться короткими видео, участвовать в баттлах и челленджах
Новости
«Ведомости»: Летом «ВКонтакте» выпустит приложение наподобие TikTok Пользователи смогут обмениваться короткими видео, участвовать в баттлах и челленджах
Новости
YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни
Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы
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YouTube запретил публиковать челленджи и пранки, содержащие угрозу для здоровья и жизни Сервис также будет тщательнее следить за ссылками, ведущими на внешние ресурсы
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Пользователи смогут устраивать челленджи для сбора денег Гринпису
Вырученные деньги пойдут на охрану природы
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