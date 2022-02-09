Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве пройдет чемпионат по поеданию хинкали. Приз — 500 тысяч рублей
9 февраля 2022

В Москве пройдет чемпионат по поеданию хинкали. Приз — 500 тысяч рублей

«Яндекс» открыл набор на чемпионат по программированию
17 августа 2020

«Яндекс» открыл набор на чемпионат по программированию

Tele2 проведет чемпионат по мобильному киберспорту

Участвовать могут все желающие

Tele2 проведет чемпионат по мобильному киберспорту

«Яндекс» проведет онлайн-чемпионат по программированию

Победители получат 300, 150 и 100 тысяч рублей

«Яндекс» проведет онлайн-чемпионат по программированию

В Москве пройдет чемпионат по волейболу на снегу

В «Динамо» пройдет российский этап чемпионата Европы

В Москве пройдет чемпионат по волейболу на снегу

«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба
«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба Как сделать очевидную ставку и проиграть
«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба

«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба
Как сделать очевидную ставку и проиграть

Pho Fighters проведет чемпионат по игре в «Cегу»

Победителям обещают ужин в лапшичной

Pho Fighters проведет чемпионат по игре в «Cегу»

В России проведут первый официальный чемпионат по киберспорту для всех желающих

На кону — спортивные разряды и 3,5 миллиона рублей

В России проведут первый официальный чемпионат по киберспорту для всех желающих

«Даблби» победили в чемпионате Russian Coffee Cup

Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди команд кофеен

«Даблби» победили в чемпионате Russian Coffee Cup

Кроссовки для Pokémon GO, конфликт в Mail.Ru Group и патент на левитацию

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кроссовки для Pokémon GO, конфликт в Mail.Ru Group и патент на левитацию

Пять российских вузов стали лидерами чемпионата мира по программированию

Всего в чемпионате участвовали 128 команд со всего мира

Пять российских вузов стали лидерами чемпионата мира по программированию

В «Коломенском» пройдёт чемпионат по скульптуре из песка

Посмотреть работы фестиваля можно будет до 25 сентября

В «Коломенском» пройдёт чемпионат по скульптуре из песка

«Чемпионат.com» запустил доставку еды на трибуны

Курьеры будут бесплатно доставлять еду к определённому месту на стадионе

«Чемпионат.com» запустил доставку еды на трибуны