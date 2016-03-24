Tele2 проведет чемпионат по мобильному киберспорту Участвовать могут все желающие
«Яндекс» проведет онлайн-чемпионат по программированию
Победители получат 300, 150 и 100 тысяч рублей
«Яндекс» проведет онлайн-чемпионат по программированию Победители получат 300, 150 и 100 тысяч рублей
В Москве пройдет чемпионат по волейболу на снегу
В «Динамо» пройдет российский этап чемпионата Европы
В Москве пройдет чемпионат по волейболу на снегу В «Динамо» пройдет российский этап чемпионата Европы
«Я против России»: Лицемерный репортаж из букмекерского клуба Как сделать очевидную ставку и проиграть
Pho Fighters проведет чемпионат по игре в «Cегу» Победителям обещают ужин в лапшичной
В России проведут первый официальный чемпионат по киберспорту для всех желающих
На кону — спортивные разряды и 3,5 миллиона рублей
В России проведут первый официальный чемпионат по киберспорту для всех желающих На кону — спортивные разряды и 3,5 миллиона рублей
«Даблби» победили в чемпионате Russian Coffee Cup
Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди команд кофеен
«Даблби» победили в чемпионате Russian Coffee Cup Russian Coffee Cup — это первый в России чемпионат среди команд кофеен
Кроссовки для Pokémon GO, конфликт в Mail.Ru Group и патент на левитацию
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кроссовки для Pokémon GO, конфликт в Mail.Ru Group и патент на левитацию Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Пять российских вузов стали лидерами чемпионата мира по программированию
Всего в чемпионате участвовали 128 команд со всего мира
Пять российских вузов стали лидерами чемпионата мира по программированию Всего в чемпионате участвовали 128 команд со всего мира
В «Коломенском» пройдёт чемпионат по скульптуре из песка
Посмотреть работы фестиваля можно будет до 25 сентября