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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Черногория стала замораживать недвижимость россиян

Черногория стала замораживать недвижимость россиян

Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли воздушное пространство для Сергея Лаврова
6 июня 2022

Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли воздушное пространство для Сергея Лаврова

4 марта 2022

Черногория закрыла небо для российских самолетов

14 января 2022

Черногория разрешила въезд непривитым туристам до 19 января

21 августа 2021

Черногория вернула ПЦР-тесты для туристов

обновлено26 апреля 2021

Черногория сняла все ограничения для российских туристов. Но МИД России не дал разрешения на полеты, и рейсы отменили

обновлено6 августа 2020

Черногория разрешила въезд россиянам

Более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории (обновлено)

Сейчас они находятся в аэропорту Тивата

Более тысячи россиян не могут вылететь из Черногории (обновлено)

Лидер «Артподготовки» сообщил о получении политического убежища в Евросоюзе

Вячеслав Мальцев также посоветовал, куда лучше всего уезжать из России

Лидер «Артподготовки» сообщил о получении политического убежища в Евросоюзе

Роспотребнадзор ограничил ввоз вин из Черногории

В них обнаружили пестициды, пластификаторы и посторонние включения

Роспотребнадзор ограничил ввоз вин из Черногории

Еще пять стран продлили санкции против России

Они последовали примеру Евросоюза

Еще пять стран продлили санкции против России

Куда недорого уехать в отпуск в последний момент
Куда недорого уехать в отпуск в последний момент Путешествия с бюджетом в 30, 40 и 50 тысяч рублей
Куда недорого уехать в отпуск в последний момент

Куда недорого уехать в отпуск в последний момент
Путешествия с бюджетом в 30, 40 и 50 тысяч рублей

Куда уехать от зимы
Куда уехать от зимы В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края
Куда уехать от зимы

Куда уехать от зимы
В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края

Стоит ли переезжать в Черногорию

Стоит ли переезжать в ЧерногориюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Балканы и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Черногорию

Стоит ли переезжать в Черногорию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Балканы и чего от этого ждать

Ещё семь стран поддержали санкции ЕС против России

Они присоединились к продлению как секторальных санкций, так и ограничений против Крыма и Севастополя

Ещё семь стран поддержали санкции ЕС против России

На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристу
На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристу The Village сравнил цены в Крыму, Сочи, Черногории, Шарм-эль-Шейхе и Анталье
На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристу

На все четыре стороны: Где теперь дешевле отдыхать российскому туристу
The Village сравнил цены в Крыму, Сочи, Черногории, Шарм-эль-Шейхе и Анталье

Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться
Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам

Как эмигранты из России, Беларуси и Украины адаптируются к новым странам
Люди, уехавшие недавно в США, Канаду, Грузию, Австрию, Великобританию, Черногорию и Новую Зеландию, рассказывают про переезд, прелести новых стран и сложности, с которыми им пришлось столкнуться

Страны-кандидаты в ЕС присоединились к санкциям против России

Государства поддержали последний пакет ограничений, затрагивающий целые сектора экономики

Страны-кандидаты в ЕС присоединились к санкциям против России

«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны

Каминг-аут Александра Винокурова об украденном дипломе, репортаж из затопленного Сочи, трагическая смерть ехидны в московском зоопарке и феерическое интервью Олега Газманова — в наших «Ссылках дня».

«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны

Черногорская фирма на Алексея Навального была зарегистрирована по поддельным документам

Теперь оппозиционер намерен заказать графологическую экспертизу в Черногории и добиться возбуждения уголовного дела по факту подделки документов

Черногорская фирма на Алексея Навального была зарегистрирована по поддельным документам

Экстремальный туризм в Черногории Как прожить неделю двум молодым людям на 300 EUR и ни в чем себе не отказывать. Пособие по выживанию

Экстремальный туризм в Черногории

Montenegro-trip Фотографии сделаные по ходу изучения Черногории вдоль побережья и вглубь континента

Montenegro-trip

ЙОГА 23 В МОНТЕНЕГРО Среди оливковых рощ и прозрачных вод Адриатики стоять в нижнем упоре в 6 утра под мелким моросящим дождём в первые дни было непривычно. Я сидела в вирасане и уныло размышляла о стойке на голове, краем глаза любуясь совершенству выполнения этой асаны у Лены. Адриатика, утро, пустой желудок и твёрдые духом Антон и Саша создавали идеальные условия, чтобы забыв о страхе, хилых трицепcах и...

ЙОГА 23 В МОНТЕНЕГРО

Зарисовки о Черногории  «В момент рождения нашей планеты, самая прекрасная из встреч земли и моря произошла в Черногории… Когда сеялись жемчужины природы, на эту землю пришлась целая пригоршня»

Зарисовки о Черногории