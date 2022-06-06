ЙОГА 23 В МОНТЕНЕГРО Среди оливковых рощ и прозрачных вод Адриатики стоять в нижнем упоре в 6 утра под мелким моросящим дождём в первые дни было непривычно. Я сидела в вирасане и уныло размышляла о стойке на голове, краем глаза любуясь совершенству выполнения этой асаны у Лены. Адриатика, утро, пустой желудок и твёрдые духом Антон и Саша создавали идеальные условия, чтобы забыв о страхе, хилых трицепcах и...