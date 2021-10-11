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МЫ В СОЦСЕТЯХ

11 октября 2021

С 1 ноября привитые «Спутником V» смогут попасть в Чили без карантина

Сколько стоит жизнь в Сантьяго
Сколько стоит жизнь в Сантьяго Бассейны на крышах многоэтажек, кресла-кровати в междугородных автобусах и другие особенности жизни в столице Чили
Сколько стоит жизнь в Сантьяго

Сколько стоит жизнь в Сантьяго
Бассейны на крышах многоэтажек, кресла-кровати в междугородных автобусах и другие особенности жизни в столице Чили

10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат
10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат От драмы о трансфобии до китайской анимационной версии «Криминального чтива»
10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат

10 важных фильмов 2017 года, не попавших в российский прокат
От драмы о трансфобии до китайской анимационной версии «Криминального чтива»

Норвегия нашла способ обойти запрет на поставку рыбы в Россию

Для этого предполагается использовать предприятия, размещённые в Чили

Норвегия нашла способ обойти запрет на поставку рыбы в Россию

Евросоюз хочет отговорить Латинскую Америку от поставки продуктов в Россию

В Брюсселе считают, что страны не должны извлекать недобросовестную выгоду из сложившейся ситуации

Евросоюз хочет отговорить Латинскую Америку от поставки продуктов в Россию

«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой

«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой
The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»

Эрнан Ривера Летельер «Фата-моргана любви с оркестром»
Эрнан Ривера Летельер «Фата-моргана любви с оркестром» Вечно пьяные шахтёры и укуренные китайцы, проститутки и контрабандисты в трагикомедии современного чилийского классика
Эрнан Ривера Летельер «Фата-моргана любви с оркестром»

Эрнан Ривера Летельер «Фата-моргана любви с оркестром»
Вечно пьяные шахтёры и укуренные китайцы, проститутки и контрабандисты в трагикомедии современного чилийского классика

2ГИС запустился в Южной Америке

Для этого сервис перевели на испанский язык

2ГИС запустился в Южной Америке

Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов
Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов Футуристичные постройки, которые повторяют формы автомобилей, каждый час охватываются пламенем или сливаются с окружающим пейзажем, — The Village нашёл промышленные заводы, которые стали арт-объектами
Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов

Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов
Футуристичные постройки, которые повторяют формы автомобилей, каждый час охватываются пламенем или сливаются с окружающим пейзажем, — The Village нашёл промышленные заводы, которые стали арт-объектами

В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия

В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия
Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1 1. Шри-Ланка

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1

Культурная программа на декабрь 2009 г Санкт-Петербург, декабрь 2009 г. Весь ноябрь мы путешествовали по Латинской Америке: мы потанцевали танго, насмотрелись бразильских фильмов, предварительно поучив португальский, читали все вместе современную чилийскую литературу. Но нам этого мало! Продолжай «путешествовать» вместе с нами по Бразилии, Чили и Аргентине, узнавая еще больше о культурах этих замечательных стран. В течение...

Культурная программа на декабрь 2009 г

Необычные бассейны мира Благодаря расположению, дизайну или размеру эти бассейны — больше, чем закрытые емкости с водой, предназначенные для купания. В большинстве случаев нужно быть очень богатым, чтобы иметь возможность погрузиться в роскошные воды. Но есть и вполне доступные варианты.

Необычные бассейны мира

Культурная программа Центра ADELANTE на ноябрь 2009 г в течение ноября и декабря открывай вместе с нами все многообразие богатых, удивительных и для многих незнакомых культур трех самых больших стран Латинской Америки: Бразилии, Чили и Аргентины.

Культурная программа Центра ADELANTE на ноябрь 2009 г