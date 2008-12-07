Где есть чизкейки в Москве: 19 проверенных мест От классики до авторских версий десерта
Где есть чизкейки в Москве: 19 проверенных мест От классики до авторских версий десерта
Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole Бренд-шеф ресторана Saxon + Parole Брэд Фармери рассказывает, как приготовить чизкейк по его семейному рецепту
Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole Бренд-шеф ресторана Saxon + Parole Брэд Фармери рассказывает, как приготовить чизкейк по его семейному рецепту
Moscow Cheesecake: Как продавать торты в интернете H&F рассказывает о бизнесменах, занятых в своём деле. Денис Гончаренко печёт чизкейки, продаёт через интернет и отвозит покупателям. Сначала бизнес приносил проблемы, но в итоге вывел к верной модели.
Moscow Cheesecake: Как продавать торты в интернете H&F рассказывает о бизнесменах, занятых в своём деле. Денис Гончаренко печёт чизкейки, продаёт через интернет и отвозит покупателям. Сначала бизнес приносил проблемы, но в итоге вывел к верной модели.
Чизкейк с зеленым чаем Чайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!
Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.
Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом Очень простая в приготовлении, легкая, вкусная запеканка района Базиликата, Италия.
Бездуховность Начну историю о своих вчерашних кулинарных приключениях с лирического отступления: впервые мой молодой человек признался в любви после того, как попробовал испеченный мной на его день рождения торт. События, конечно, не связанные между собой, но теперь для меня торт – дело чести. Но условия жизни меняются, теперь живу без духовки, но день рождения никто не отменял. Думаю, проблема...
Любителям сырных сладостей. Чизкейк) Дождливыми, осенними вечерами люблю готовить что-нибудь сладкое. Этот рецепт нашла у мамы в книжке по кулинарии, решила приготовить.Безумно понравилось "мужу" и племяшкам)
Самый нежный и ароматный – тыквенный чизкейк Я немного "облегчила" всеми любимый чизкейк: взяла обезжиренный творог, сметану и намного меньше крем-сыра. Если хотите приготовить полноценную версию, тогда крем-сыр и творог берите в пропорции 2:1.
Яблочный чизкейк Итак, проснулась я утром с четким желанием чего-нибудь да приготовить. Поскольку моя художественная натура падка на все сладкое и красивое, остановила свой выбор на Яблочном чизкейке из Школы гастронома. Куплен опять же из-за тяги к красивым food-photo.
Cherry cheesecake Что может быть вкуснее домашнего чизкейка? Только вишневый домашний чизкейк!