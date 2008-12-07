Бездуховность Начну историю о своих вчерашних кулинарных приключениях с лирического отступления: впервые мой молодой человек признался в любви после того, как попробовал испеченный мной на его день рождения торт. События, конечно, не связанные между собой, но теперь для меня торт – дело чести. Но условия жизни меняются, теперь живу без духовки, но день рождения никто не отменял. Думаю, проблема...