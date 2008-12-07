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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Где есть чизкейки в Москве: 19 проверенных мест
Где есть чизкейки в Москве: 19 проверенных мест От классики до авторских версий десерта
Где есть чизкейки в Москве: 19 проверенных мест

Где есть чизкейки в Москве: 19 проверенных мест
От классики до авторских версий десерта

Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole
Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole Бренд-шеф ресторана Saxon + Parole Брэд Фармери рассказывает, как приготовить чизкейк по его семейному рецепту
Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole

Тыквенный чизкейк Брэда Фармери из Saxon + Parole
Бренд-шеф ресторана Saxon + Parole Брэд Фармери рассказывает, как приготовить чизкейк по его семейному рецепту

Moscow Cheesecake: Как продавать торты в интернете
Moscow Cheesecake: Как продавать торты в интернете H&F рассказывает о бизнесменах, занятых в своём деле. Денис Гончаренко печёт чизкейки, продаёт через интернет и отвозит покупателям. Сначала бизнес приносил проблемы, но в итоге вывел к верной модели.
Moscow Cheesecake: Как продавать торты в интернете

Moscow Cheesecake: Как продавать торты в интернете
H&F рассказывает о бизнесменах, занятых в своём деле. Денис Гончаренко печёт чизкейки, продаёт через интернет и отвозит покупателям. Сначала бизнес приносил проблемы, но в итоге вывел к верной модели.

Чизкейк с зеленым чаем Чайным гурманам вход в пост воспрещен, потому как они не одобрят нецелевое расходование чая:) Тем не менее, это отличный способ разнообразить классический чизкейк и удивить гостей!

Чизкейк с зеленым чаем

Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы» The Village прошелся по всем фуд-кортам Пикника «Афиши», посмотрел, что готовили на выездных точках кафе и ресторанов и нашел несколько новых проектов в гастрономическом бизнесе.

Еда на Пикнике «Афиши»: сэндвичи Foodster, пироги «Это моя булочка» и бургеры от «Даров природы»

Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом Очень простая в приготовлении, легкая, вкусная запеканка района Базиликата, Италия.

Miele e ricotta - Запеканка из рикотты с медом

Бездуховность Начну историю о своих вчерашних кулинарных приключениях с лирического отступления: впервые мой молодой человек признался в любви после того, как попробовал испеченный мной на его день рождения торт. События, конечно, не связанные между собой, но теперь для меня торт – дело чести. Но условия жизни меняются, теперь живу без духовки, но день рождения никто не отменял. Думаю, проблема...

Бездуховность

Чизкейк-обманка) фото Н. Белоцерковская

Чизкейк-обманка)

Любителям сырных сладостей. Чизкейк) &nbsp;Дождливыми, осенними вечерами люблю готовить что-нибудь сладкое.&nbsp; Этот рецепт нашла у мамы в книжке по кулинарии, решила приготовить.Безумно понравилось "мужу" и племяшкам)

Любителям сырных сладостей. Чизкейк)

Классический чизкейк Самый обычный ванильный чизкейк.

Классический чизкейк

Самый нежный и ароматный – тыквенный чизкейк Я немного "облегчила" всеми любимый чизкейк: взяла обезжиренный творог, сметану и намного меньше крем-сыра. Если хотите приготовить полноценную версию, тогда крем-сыр и творог берите в пропорции 2:1.

Самый нежный и ароматный – тыквенный чизкейк

Яблочный чизкейк Итак, проснулась я утром с четким желанием чего-нибудь да приготовить. Поскольку моя художественная натура падка на все сладкое и красивое, остановила свой выбор на Яблочном чизкейке из Школы гастронома. Куплен опять же из-за тяги к красивым food-photo.

Яблочный чизкейк

Cherry cheesecake Что может быть вкуснее домашнего чизкейка? Только вишневый домашний чизкейк!

Cherry cheesecake