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Образование

Сolta.ru запускает лекции о современной американской литературе

Первым гостем проекта Written in the USA станет писательница Июнь Ли

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Образование

Сolta.ru запускает лекции о современной американской литературе Первым гостем проекта Written in the USA станет писательница Июнь Ли

Город

В Москве состоится фестиваль «NOW. Как устроена современность»

Организаторы предлагают разобраться, как функционирует современное общество

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Город

В Москве состоится фестиваль «NOW. Как устроена современность» Организаторы предлагают разобраться, как функционирует современное общество

Cмотрим оба

Colta проведёт в «Музеоне» фестиваль «Остров-91»

Фестиваль приурочен к годовщине путча 1991 года

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Cмотрим оба

Colta проведёт в «Музеоне» фестиваль «Остров-91» Фестиваль приурочен к годовщине путча 1991 года

Weekend

В «Музеоне» пройдёт фестиваль «Остров 90-х»

Значительную часть «Острова 90-х» посвятят российским СМИ того времени

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Weekend

В «Музеоне» пройдёт фестиваль «Остров 90-х» Значительную часть «Острова 90-х» посвятят российским СМИ того времени

Ситуация

Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю и редакции Colta.ru (обновлено)

Предупреждение вынесли за то, что в материале редакции «Комната Гуголева», опубликованном 25 июня 2015 года, содержится нецензурная брань

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Ситуация

Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю и редакции Colta.ru (обновлено) Предупреждение вынесли за то, что в материале редакции «Комната Гуголева», опубликованном 25 июня 2015 года, содержится нецензурная брань

Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна
Свое место
Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайнаЗа два года работы Charmer studio сделала редизайн трёх СМИ, причём все три проекта понравились профессиональному сообществу (что редкость для медиа). Кто они такие и как им это удалось?
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Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна
Свое место

Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна За два года работы Charmer studio сделала редизайн трёх СМИ, причём все три проекта понравились профессиональному сообществу (что редкость для медиа). Кто они такие и как им это удалось?

Новости

Slon.ru поможет проекту Colta.ru с продажей рекламы

Slon.ru будет продавать рекламу на Colta.ru в обмен на контент

0
Новости

Slon.ru поможет проекту Colta.ru с продажей рекламы Slon.ru будет продавать рекламу на Colta.ru в обмен на контент

Новости

Сайт о современной культуре Colta.ru нашёл инвестора и возвращается 14 января

сми в строю

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Новости

Сайт о современной культуре Colta.ru нашёл инвестора и возвращается 14 января сми в строю