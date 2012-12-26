Сolta.ru запускает лекции о современной американской литературе
Первым гостем проекта Written in the USA станет писательница Июнь Ли
Сolta.ru запускает лекции о современной американской литературе Первым гостем проекта Written in the USA станет писательница Июнь Ли
В Москве состоится фестиваль «NOW. Как устроена современность»
Организаторы предлагают разобраться, как функционирует современное общество
В Москве состоится фестиваль «NOW. Как устроена современность» Организаторы предлагают разобраться, как функционирует современное общество
Colta проведёт в «Музеоне» фестиваль «Остров-91»
Фестиваль приурочен к годовщине путча 1991 года
Colta проведёт в «Музеоне» фестиваль «Остров-91» Фестиваль приурочен к годовщине путча 1991 года
В «Музеоне» пройдёт фестиваль «Остров 90-х»
Значительную часть «Острова 90-х» посвятят российским СМИ того времени
В «Музеоне» пройдёт фестиваль «Остров 90-х» Значительную часть «Острова 90-х» посвятят российским СМИ того времени
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю и редакции Colta.ru (обновлено)
Предупреждение вынесли за то, что в материале редакции «Комната Гуголева», опубликованном 25 июня 2015 года, содержится нецензурная брань
Роскомнадзор вынес предупреждение учредителю и редакции Colta.ru (обновлено) Предупреждение вынесли за то, что в материале редакции «Комната Гуголева», опубликованном 25 июня 2015 года, содержится нецензурная брань
Charmer studio: Как фрилансеры ворвались на рынок медиадизайна За два года работы Charmer studio сделала редизайн трёх СМИ, причём все три проекта понравились профессиональному сообществу (что редкость для медиа). Кто они такие и как им это удалось?
Slon.ru поможет проекту Colta.ru с продажей рекламы
Slon.ru будет продавать рекламу на Colta.ru в обмен на контент