Издание Colta.ru запускает проект, посвященный современной американской литературе, под названием «Written in the USA / Написано в Америке». Об этом The Village сообщили организаторы.

В рамках проекта четыре американских автора, еще не переведенных на русский язык, приедут в Москву. Они расскажут о своей работе и представят российской аудитории новый взгляд на современную Америку.

Первым гостем станет писательница Июнь Ли. С 19:00 до 21:00 в пятницу, 21 апреля, в библиотеке имени Достоевского она обсудит с российскими авторами, издателями и переводчиками литературные процессы в России и Америке, а с 16:00 до 18:00 в субботу, 22 апреля, прочтет лекцию в Электротеатре «Станиславский» и ответит на вопросы присутствующих.

Все события бесплатны для посещения, но рекомендуется зарегистрироваться и на дискуссию, и на лекцию заранее.