«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе
Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee
«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee
В магазинах мобильных операторов открылись кофейни Costa Coffee
МТС и «Билайн» разместили кофейни в магазинах на центральных улицах
В магазинах мобильных операторов открылись кофейни Costa Coffee МТС и «Билайн» разместили кофейни в магазинах на центральных улицах
Costa Coffee увеличит число кофеен в российских регионах
Для этого «Росинтер Ресторантс» уже договорился со своими британскими партнёрами о продаже субфраншизы
Costa Coffee увеличит число кофеен в российских регионах Для этого «Росинтер Ресторантс» уже договорился со своими британскими партнёрами о продаже субфраншизы
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Составные части: Сэндвич «Капрезе» с моцареллой из Costa Coffee Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Капрезе» с моцареллой из сети Costa Coffee.