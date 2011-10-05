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«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе

Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee

«Яндекс.Еда» и Delivery Club тестируют доставку горячего кофе
Пока для заказа доступны напитки из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и Costa Coffee

В магазинах мобильных операторов открылись кофейни Costa Coffee

МТС и «Билайн» разместили кофейни в магазинах на центральных улицах

В магазинах мобильных операторов открылись кофейни Costa Coffee
МТС и «Билайн» разместили кофейни в магазинах на центральных улицах

Costa Coffee увеличит число кофеен в российских регионах

Для этого «Росинтер Ресторантс» уже договорился со своими британскими партнёрами о продаже субфраншизы

Costa Coffee увеличит число кофеен в российских регионах
Для этого «Росинтер Ресторантс» уже договорился со своими британскими партнёрами о продаже субфраншизы

Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой

Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой
В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.

Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос

Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос
The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.

Составные части: Сэндвич «Капрезе» с моцареллой из Costa Coffee
Составные части: Сэндвич «Капрезе» с моцареллой из Costa Coffee Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Капрезе» с моцареллой из сети Costa Coffee.
Составные части: Сэндвич «Капрезе» с моцареллой из Costa Coffee

Составные части: Сэндвич «Капрезе» с моцареллой из Costa Coffee
Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич «Капрезе» с моцареллой из сети Costa Coffee.