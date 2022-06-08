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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложения дня: Платить молодым людям за переезд из регионов с высокой безработицей

Предложения дня: Платить молодым людям за переезд из регионов с высокой безработицей

8 июня 2022

Авиакомпания iFly запустит рейсы из Москвы в города Дальнего Востока

Авиакомпания «Сибирь» (S7) запустит распродажу субсидированных билетов по России

В Калининград можно слетать от 500 рублей

Авиакомпания «Сибирь» (S7) запустит распродажу субсидированных билетов по России

Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела

Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела Как полюбить себя, сбежав от побоев матери, детдома и Дальнего Востока

Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела

Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела
Как полюбить себя, сбежав от побоев матери, детдома и Дальнего Востока

Арест создателя Counter-Strike, смарт-очки Intel и отговорки ленивых работников

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Арест создателя Counter-Strike, смарт-очки Intel и отговорки ленивых работников

Сколько россиян получили дальневосточные гектары за год

Лидером по количеству заявлений на участки остается Приморский край

Сколько россиян получили дальневосточные гектары за год

За переезд на Дальний Восток хотят давать миллион рублей

Увеличение субсидий поможет привлечь новых работников

За переезд на Дальний Восток хотят давать миллион рублей

Сколько денег тратят региональные столицы на своих жителей

Самые крупные суммы приходятся на жителей Дальнего Востока

Сколько денег тратят региональные столицы на своих жителей

Запуск «Дальневосточного экспресса» в метро

Он будет курсировать по фиолетовой ветке в течение двух месяцев

Запуск «Дальневосточного экспресса» в метро

ФАС проверит информацию о завышении цен на морепродукты

Ведомство запросило у Росрыболовства перечень видов продукции и данные о росте цен на них

ФАС проверит информацию о завышении цен на морепродукты

Портал «Такие дела» проведет выставку о глобальном изменении климата

Она пройдет с 15 августа по 15 сентября в парке «Фили»

Портал «Такие дела» проведет выставку о глобальном изменении климата

Отправлять мигрантов на Дальний Восток

МВД подготовило поправки в концепцию миграционной политики

Отправлять мигрантов на Дальний Восток

На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений

Больше половины участков находятся в Приморье

На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений

Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)

Наибольшую активность проявили жители Москвы и Московской области

Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)

Как получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке
Как получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке The Village выяснил, какие документы потребуются для оформления участка и что с ним можно сделать
Как получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке

Как получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке
The Village выяснил, какие документы потребуются для оформления участка и что с ним можно сделать

С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар

Подать заявку на получение земли можно с помощью информационной системы «На Дальний Восток»

С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар

Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей

Деньги поступят в обращение в конце 2017 года

Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей

На деньги Минобороны профинансируют гражданские проекты

Деньги направят на госпрограмму по Дальнему Востоку, оплату услуг иностранных юристов по искам к правительству России и на ремонт детских лагерей «Артек» и «Океан»

На деньги Минобороны профинансируют гражданские проекты

На базе «Трансаэро» хотят создать новую авиакомпанию

Рынок отреагировал на эти заявления ростом акций обанкротившегося перевозчика

На базе «Трансаэро» хотят создать новую авиакомпанию

Сколько россиян подали заявки на получение «дальневосточного гектара»

Ежедневно граждане оформляют примерно по 100 заявлений на получение бесплатной земли

Сколько россиян подали заявки на получение «дальневосточного гектара»

От «Аэрофлота» потребовали объяснить дороговизну полётов на Камчатку

Авиаперевозчикам пока так и не удалось полностью компенсировать уход «Трансаэро» с рынка

От «Аэрофлота» потребовали объяснить дороговизну полётов на Камчатку

Правительство огласило список земель для бесплатной раздачи россиянам

В перечень попали девять участков, три из которых находятся на границе с Китаем

Правительство огласило список земель для бесплатной раздачи россиянам

Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами

В правительстве уже поддержали эту идею

Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами

Сколько россиян готовы переехать на Дальний Восток ради бесплатной земли

Чаще всего к таким крупным переменам готовы граждане в возрасте от 18 до 34 лет

Сколько россиян готовы переехать на Дальний Восток ради бесплатной земли

До конца октября улететь на Дальний Восток можно вполцены

С 1 апреля по 31 октября авиабилеты на Дальний Восток можно будет купить вполцены. В акции участвуют компании «Трансаэро», «ВИМ-авиа» и «Якути» скидки действуют для людей младше 23 и старше 55

До конца октября улететь на Дальний Восток можно вполцены

Дмитрий Медведев предложил госкомпаниям переехать на Дальний Восток

О каких именно предприятиях идёт речь, не уточняется

Дмитрий Медведев предложил госкомпаниям переехать на Дальний Восток

Россия предоставит льготы японским компаниям для развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке

Своих земель азиатским компаниям уже не хватает

Россия предоставит льготы японским компаниям для развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке

«Свои люди»: Как рыбная лавка преуспела без офлайн-магазина
«Свои люди»: Как рыбная лавка преуспела без офлайн-магазина Филипп Галкин восемь лет работал в рыбном бизнесе, а год назад создал собственный интернет-магазин. Продукция Северного моря и Дальнего Востока приносит 7 млн рублей выручки в месяц.
«Свои люди»: Как рыбная лавка преуспела без офлайн-магазина

«Свои люди»: Как рыбная лавка преуспела без офлайн-магазина
Филипп Галкин восемь лет работал в рыбном бизнесе, а год назад создал собственный интернет-магазин. Продукция Северного моря и Дальнего Востока приносит 7 млн рублей выручки в месяц.

В отделениях «Почты России» начнут продавать билеты на поезда

РЖД начнёт продавать билеты на поезда в отделениях «Почты России». В 2014 году услуга будет доступна в трети всех отделений, а в перспективе — в каждом из них.

В отделениях «Почты России» начнут продавать билеты на поезда

Дальний восторг Владивосток, разумеется, знаменит. Любой гражданин на улице сообщит вам, не задумываясь, штук пять мифов про Владивосток. Что там водятся мумий тролли, что когда в Москве утро, там вечер, что ехать туда семь суток в поезде и что именно из-за Владивостока в России никогда не запретят авотомобили с правым рулем.

Дальний восторг