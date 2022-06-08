Авиакомпания «Сибирь» (S7) запустит распродажу субсидированных билетов по России
В Калининград можно слетать от 500 рублей
Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела Как полюбить себя, сбежав от побоев матери, детдома и Дальнего Востока
Света Уголек — модель с ожогами 45 % тела
Как полюбить себя, сбежав от побоев матери, детдома и Дальнего Востока
Арест создателя Counter-Strike, смарт-очки Intel и отговорки ленивых работников
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сколько россиян получили дальневосточные гектары за год
Лидером по количеству заявлений на участки остается Приморский край
За переезд на Дальний Восток хотят давать миллион рублей
Увеличение субсидий поможет привлечь новых работников
Сколько денег тратят региональные столицы на своих жителей
Самые крупные суммы приходятся на жителей Дальнего Востока
Запуск «Дальневосточного экспресса» в метро
Он будет курсировать по фиолетовой ветке в течение двух месяцев
ФАС проверит информацию о завышении цен на морепродукты
Ведомство запросило у Росрыболовства перечень видов продукции и данные о росте цен на них
Портал «Такие дела» проведет выставку о глобальном изменении климата
Она пройдет с 15 августа по 15 сентября в парке «Фили»
Отправлять мигрантов на Дальний Восток
МВД подготовило поправки в концепцию миграционной политики
На «дальневосточных гектарах» появится 45 новых поселений
Больше половины участков находятся в Приморье
Сколько россиян заинтересовались дальневосточным гектаром за сутки (обновлено)
Наибольшую активность проявили жители Москвы и Московской области
Как получить бесплатный гектар на Дальнем Востоке The Village выяснил, какие документы потребуются для оформления участка и что с ним можно сделать
С 1 февраля граждане России смогут получить дальневосточный гектар
Подать заявку на получение земли можно с помощью информационной системы «На Дальний Восток»
Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей
Деньги поступят в обращение в конце 2017 года
На деньги Минобороны профинансируют гражданские проекты
Деньги направят на госпрограмму по Дальнему Востоку, оплату услуг иностранных юристов по искам к правительству России и на ремонт детских лагерей «Артек» и «Океан»
На базе «Трансаэро» хотят создать новую авиакомпанию
Рынок отреагировал на эти заявления ростом акций обанкротившегося перевозчика
Сколько россиян подали заявки на получение «дальневосточного гектара»
Ежедневно граждане оформляют примерно по 100 заявлений на получение бесплатной земли
От «Аэрофлота» потребовали объяснить дороговизну полётов на Камчатку
Авиаперевозчикам пока так и не удалось полностью компенсировать уход «Трансаэро» с рынка
Правительство огласило список земель для бесплатной раздачи россиянам
В перечень попали девять участков, три из которых находятся на границе с Китаем
Заселить Сибирь и Дальний Восток украинскими беженцами
В правительстве уже поддержали эту идею
Сколько россиян готовы переехать на Дальний Восток ради бесплатной земли
Чаще всего к таким крупным переменам готовы граждане в возрасте от 18 до 34 лет
До конца октября улететь на Дальний Восток можно вполцены
С 1 апреля по 31 октября авиабилеты на Дальний Восток можно будет купить вполцены. В акции участвуют компании «Трансаэро», «ВИМ-авиа» и «Якути» скидки действуют для людей младше 23 и старше 55
Дмитрий Медведев предложил госкомпаниям переехать на Дальний Восток
О каких именно предприятиях идёт речь, не уточняется
Россия предоставит льготы японским компаниям для развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке
Своих земель азиатским компаниям уже не хватает
«Свои люди»: Как рыбная лавка преуспела без офлайн-магазина Филипп Галкин восемь лет работал в рыбном бизнесе, а год назад создал собственный интернет-магазин. Продукция Северного моря и Дальнего Востока приносит 7 млн рублей выручки в месяц.
В отделениях «Почты России» начнут продавать билеты на поезда
РЖД начнёт продавать билеты на поезда в отделениях «Почты России». В 2014 году услуга будет доступна в трети всех отделений, а в перспективе — в каждом из них.