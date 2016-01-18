«Я год не покупала новую одежду» Предпринимательница Дарья Лисиченко рассказала о своем челлендже и его итогах
«Я год не покупала новую одежду» Предпринимательница Дарья Лисиченко рассказала о своем челлендже и его итогах
На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday
За большим столом посетителей будут угощать Ribs Burger, «WunderБар! Пиво унд Колбаски», «Дагестанская лавка» и Cezve Coffee
Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад»
В магазине представлены фермерские, а также российские и импортные сертифицированные биопродукты