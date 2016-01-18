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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я год не покупала новую одежду»
«Я год не покупала новую одежду» Предпринимательница Дарья Лисиченко рассказала о своем челлендже и его итогах
«Я год не покупала новую одежду»

«Я год не покупала новую одежду»
Предпринимательница Дарья Лисиченко рассказала о своем челлендже и его итогах

На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday

За большим столом посетителей будут угощать Ribs Burger, «WunderБар! Пиво унд Колбаски», «Дагестанская лавка» и Cezve Coffee

На «Экомаркете» пройдёт вечеринка Yummy Sunday

Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад»

В магазине представлены фермерские, а также российские и импортные сертифицированные биопродукты

Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад»